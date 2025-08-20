La nueva embajadora de España en la República Dominicana presenta sus cartas credenciales

Santo Domingo, 20 ago (EFE).- La nueva embajadora de España en la República Dominicana, Lorea Arribalzaga Ceballos, presentó este miércoles sus cartas credenciales al presidente del país, Luis Abinader, en un acto oficial en el que también hicieron lo propio los nuevos representantes diplomáticos de otros seis países.

Un comunicado de la Presidencia dominicana destacó que previo a su designación en el país, Arribalzaga Ceballos fue nombrada en agosto de 2021 embajadora de España en la República Eslovaca, «tras una destacada trayectoria en el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».

Además, ha ocupado cargos como subdirectora General para Países Andinos (2017-2021), vocal asesora para Iberoamérica y el Caribe (2015-2017), y destinos diplomáticos en Italia, Ecuador y Costa Rica, además de funciones en la Dirección General de Política de Desarrollo y la Dirección General de Europa, desde su ingreso en la Carrera Diplomática en 2001.

Es experta universitaria en Comercio Exterior por la Universidad del País Vasco y cuenta con un postgrado en Liderazgo en Gestión Pública por el IESE, añadió la información.

La diplomática entregó sus cartas credenciales en un acto en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, en una ceremonia en la que Abinader también recibió las cartas credenciales de los nuevos representantes del Congo, Rosalie Kama Niamayoua; Albania, Ervin Bushati; Azerbaiyán, Rusla Novruz oğlu Rzayev; Malasia, Muhammad Radzi Bin Jamaludin; Kenia, Everlyne Nwenda Karissa; y Polonia, Jolanta Janek, «todos con una destacada trayectoria diplomática en representación de sus respectivos países», subrayó la Presidencia. EFE

