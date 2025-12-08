La nueva legislatura hongkonesa afrontará renovación, crisis y presión tras el incendio

Hong Kong, 8 dic (EFE).- Los nuevos miembros del Consejo Legislativo hongkonés asumirán en enero su mandato bajo una presión sin precedentes tras unos comicios marcados por la conmoción generada por el incendio mortal en el complejo residencial Wang Fuk Court, que dejó casi 160 muertos, paralizó los tramos finales de la campaña y abrió un debate urgente sobre la responsabilidad institucional.

Pese a la gravedad del suceso, el jefe del Ejecutivo, John Lee, defendió la celebración de las elecciones del domingo para evitar un vacío de poder y pidió a los diputados incorporarse de inmediato a la actividad parlamentaria, con prioridad en la revisión de los fallos administrativos que pudieron derivar en la tragedia que se cobró 159 vidas.

El relevo de 35 miembros del anterior Legislativo, casi un 40 % del pleno, inaugura una fase de profunda renovación. Muchos de los recién llegados afrontan la tarea sin periodo de adaptación, en un contexto de elevada exigencia.

La salida de legisladores con amplia experiencia en tramitación presupuestaria, control de políticas públicas e interlocución con la administración deja un vacío técnico que deberá suplirse con rapidez para evitar retrasos en la agenda institucional.

Responsabilidades del incendio

El incendio de Wang Fuk Court se perfila como la primera gran prueba del renovado Consejo Legislativo.

Documentos del Departamento de Trabajo señalan que los contratistas implicados recibieron instrucciones para reforzar medidas de seguridad días antes del suceso, reavivando el debate sobre la coordinación entre organismos y la eficacia de los mecanismos de supervisión.

El Ejecutivo solicitó al Parlamento examinar la cadena de responsabilidades y proponer reformas que fortalezcan los protocolos de prevención.

El incendio ha reactivado asimismo peticiones para crear un regulador transversal con autoridad vinculante capaz de desmantelar redes corruptas, fijar estándares de costes y mejorar controles en edificios envejecidos.

Incertidumbres económicas

A esta agenda inmediata se suma un escenario económico condicionado por la desaceleración global. Hong Kong enfrenta tensiones sobre su competitividad y presiones externas que inciden en su plaza financiera.

Mientras, se añaden un déficit fiscal persistente, caída de ingresos procedentes de primas de suelo y gravámenes inmobiliarios, debilidad comercial, fricciones geopolíticas con Estados Unidos y transformaciones internas como el envejecimiento poblacional y la contracción de la fuerza laboral.

La pandemia agravó estos desequilibrios, especialmente en sectores dependientes del turismo.

Pese a estos retos, la economía registró un desempeño sólido en el tercer trimestre de 2025 gracias al impulso de las exportaciones y a la expansión de la demanda interna.

Las previsiones apuntan a una evolución favorable en lo que resta de año, apoyada en la moderada recuperación global, el alivio reciente de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos y la persistente demanda de productos electrónicos.

Informes sectoriales, incluidos los elaborados por plataformas de análisis como Meyka AI, insisten en la necesidad de modernizar la estructura productiva, impulsar la innovación y acelerar la digitalización.

El Consejo Legislativo deberá valorar ajustes fiscales, nuevos incentivos para pequeñas y medianas empresas y estrategias dirigidas a recuperar la captación de capital internacional.

El mercado inmobiliario continuará en el centro del debate, con precios elevados, escasez de suelo y presión social sobre la vivienda pública.

El recuento electoral concluyó con una participación del 31,43 %, equivalente a 1,3 millones de votos, 1,7 puntos más que en 2021, en la segunda elección celebrada bajo la reforma impulsada por Pekín para asegurar que sólo “patriotas” accedieran a cargos públicos sin competir con la oposición. EFE

