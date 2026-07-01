La nueva primera ministra surcoreana promete usar su perfil tecnológico ante el auge de IA

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Seúl, 1 jul (EFE).- La nueva primera ministra de Corea del Sur, Han Seong-sook, inició su mandato este miércoles con la promesa de impulsar el sector tecnológico aprovechando su experiencia en la industria, en medio de la creciente apuesta del país asiático por la inteligencia artificial (IA).

Han afirmó este miércoles, en su primer día en el puesto, que contribuirá a impulsar inversiones más audaces en IA y otras industrias de alta tecnología, así como a eliminar trabas regulatorias a la innovación, según la agencia local de noticias Yonhap.

La nueva primera ministra, experta en tecnologías de la información y exdirectora ejecutiva del portal surcoreano Naver, el operador del principal portal de internee del país asiático, fue ratificada la víspera por la Asamblea Nacional.

El opositor Partido del Poder Popular (PPP), sin embargo, boicoteó la votación al considerar que Han no es apta para el cargo, tras una controversia por la filtración de datos personales e ideas de negocio de los participantes de un programa gubernamental de apoyo a empresas emergentes durante su etapa como ministra de Pymes.

Han, que se disculpó por la controversia en su audiencia de confirmación el mes pasado, es la segunda mujer en ocupar el puesto, dos décadas después de Han Myeong-sook, y sucede como primera ministra a Kim Min-seok, en el cargo desde poco después de la llegada de Lee Jae-myung a la presidencia en junio de 2025.

El nombramiento de Han tuvo lugar tras el anuncio del lunes del Ejecutivo surcoreano sobre tres megaproyectos centrados en semiconductores, IA física y centros de datos de IA, con inversiones de al menos un billón de dólares y participación de la propia Naver y de los dos mayores fabricantes de chips del país asiático: Samsung Electronics y SK hynix. EFE

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