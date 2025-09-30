La nueva sentencia contra Weinstein por agresión sexual se conocerá antes de final de año

3 minutos

Nueva York, 30 sep (EFE).- La sentencia contra Harvey Weinstein por agresión sexual en primer grado, cargo por el que fue hallado culpable nuevamente hace casi cuatro meses, se conocerá antes de final de año, informó este martes el departamento de información del Tribunal Supremo del Estado de Nueva York.

El cofundador del estudio Miramax debía conocer hoy su condena, por el delito relativo al caso de una antigua asistenta de producción que lo acusó de practicarle sexo oral a la fuerza en 2006, pero esta ha sido pospuesta debido a que también se enfrentará a ese nuevo juicio.

El productor de filmes como ‘Shakespeare in Love’ tiene previsto comparecer ante el mencionado tribunal el próximo 9 de octubre, pero se desconoce si será para la lectura de la sentencia o para avanzar en otro proceso de índole sexual cuyo inicio también está pendiente.

Así, el juez encargado Curtis Farber ha comunicado que ese nuevo proceso también dará comienzo en el curso de este otoño, pero se desconoce la fecha exacta.

Weinstein, que ya fue condenado en el Tribunal Supremo del estado de Nueva York hace un lustro por el caso Haley -pero esa sentencia fue revocada el año pasado debido a un error procesal-, podría enfrentar un máximo de 25 años de cárcel por dicho cargo, del que ya ha cumplido 6 años, que se le descontarían de la nueva pena.

Un jurado popular halló culpable el pasado 11 de junio al cofundador del estudio Miramax tras una turbulenta semana de deliberaciones por parte de un panel que, a diferencia de la vez anterior, contó con una mayoría femenina de 7-5.

Fruto de sus profundas diferencias internas, el jurado halló a Weinstein no culpable del otro delito de agresión sexual en primer grado al que se enfrentaba, concretamente el correspondiente a la demanda de la modelo polaca Kaja Sokola, que aseguró que conoció al magnate cuando solo tenía 16 años y que éste la obligó a masturbarlo.

Esas discrepancias fueron un paso más allá cuando el presidente del jurado reportó amenazas físicas por parte de otro de los miembros del panel, por lo que el juez Farber decidió declarar nulo el juicio por violación en tercer grado que simultáneamente también encaraba Weisntein.

La imputación de este cargo le había llegado por las acusaciones de la actriz Jessica Mann, que lo culpaba de violarla en un hotel de Nueva York en 2013.

La defensa de Weinstein, liderada por el polémico abogado Arthur Aidala, ya comunicó que apelarán el veredicto de culpabilidad por el caso Haley porque, según ellos, se trató de «un juicio injusto» donde «algunos miembros del jurado profirieron amenazas» para conseguir una resolución desfavorable contra el exproductor de Hollywood. EFE

