La nueva terminal de Tepic fortalecerá la conexión de Nayarit con EE.UU., Canadá y Europa

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- La nueva terminal del Aeropuerto Internacional de Tepic-Riviera Nayarit, que registra un avance superior al 84 % en su construcción, fortalecerá la conectividad aérea del estado de Nayarit al permitir la llegada de vuelos internacionales directos desde Estados Unidos, Canadá y Europa, según informaron autoridades federales y estatales.

El proyecto, considerado una de las obras de infraestructura más relevantes para el desarrollo turístico y económico de la entidad, contempla la ampliación de la pista de aterrizaje hasta casi tres kilómetros de longitud, así como la ampliación de la superficie de la terminal de 2.500 a 60.000 metros cuadrados y la construcción de una torre de control de 43 metros de altura.

Durante una presentación realizada en las nuevas instalaciones aeroportuarias, la secretaria de Turismo de México, Josefina Rodríguez, y el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, destacaron que la terminal permitirá incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales y consolidar al estado como un punto estratégico de conexión en el Pacífico mexicano.

La modernización del aeropuerto, con una inversión superior a los 4.134 millones de pesos, busca responder al crecimiento de la actividad turística en la región y facilitar nuevas rutas aéreas hacia mercados prioritarios para el destino.

Entre las nuevas conexiones destacan los vuelos internacionales como Houston, operado por United Airlines; Los Ángeles, por Volaris; y la próxima conexión con Calgary, que será operada por WestJet a partir de finales de año.

En el acto también estuvieron presentes el secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez; el director general de Aeropuertos Mexicanos (AME), Javier García Bejos; el director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Manuel Merino, y el director del Grupo Aeroportuario Turístico Mexicano, Marco Rivera.

Proyecciones de la obra

El gobernador Navarro Quintero destacó que el nuevo aeropuerto tendrá capacidad para recibir hasta cuatro millones de pasajeros al año y aclaró que el objetivo de la obra no es competir con otras terminales aéreas sino complementar los requerimientos de México en materia turística.

«Este aeropuerto era inimaginable cuando solo veíamos que había nuevas rutas en el interior del estado, no pensábamos que íbamos a lograr rutas de Canadá o Estados Unidos a Nayarit. Antes solo había una línea aérea que dos veces por semana nos acompañaba a Tepic; hoy tenemos una con un viaje diario a la capital y otra ruta del AIFA (Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles) tres veces por semana», explicó Navarro.

El mandatario añadió que durante los próximos ocho años se prevé que el estado reciba una inversión mixta de 180.000 millones de pesos mexicanos destinada a obras como 4.500 viviendas de alta plusvalía, una marina, canales de navegación, un parque industrial vinculado al aeropuerto y nuevas áreas de descarga que convertirán a Nayarit, según sus palabras, en el «Dubái mexicano».

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez, indicó que ahora los viajeros llegarán «a un aeropuerto que tiene todas las facilidades de transporte, a solo 20 minutos de conocer la esencia de Nayarit, de la cultura Wixárika y de los productores de café».

Por su parte, el director general de ASA, Carlos Manuel Merino, subrayó los resultados obtenidos hasta el momento: «Tan solo en el periodo de enero a abril de 2026, el aeropuerto registró más de 91.000 pasajeros y un crecimiento significativo tanto en operaciones nacionales como en las internacionales».

Sistema de transporte y alianzas

En la presentación, también se dio a conocer el sistema de transporte terrestre ‘Nua Exprés’, diseñado para conectar el aeropuerto con los principales puntos turísticos del estado, entre los que destaca el trayecto de cerca de 30 minutos entre el nodo de Compostela y la terminal aérea.

Además, el encuentro reunió a Prestadores de Servicios Turísticos (PST) de todo el estado, incluyendo hoteleros, propietarios de restaurantes, agencias de viajes, touroperadoras, guías certificados y representantes de cámaras empresariales, con el propósito de generar espacios de diálogo, fortalecer alianzas estratégicas y dar a conocer el impacto del nuevo complejo aeroportuario. EFE

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(Foto)

La Agencia EFE contó con el apoyo de EME Media para la difusión de este contenido.