La OACI amplía la representación en sus órganos de gobierno con la ratificación de Ecuador

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Toronto (Canadá), 15 jun (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) anunció este lunes la ampliación de sus principales órganos de gobierno y técnicos después de que Ecuador completara el proceso de ratificación necesario para la entrada en vigor de dos enmiendas a la Convención sobre Aviación Civil Internacional.

La organización de la ONU, con sede en Montreal, informó en un comunicado de que el Consejo de la OACI aumentará de 36 a 40 Estados miembros, mientras que la Comisión de Aeronavegación pasará de 19 a 21 integrantes.

Las modificaciones fueron aprobadas mediante dos protocolos firmados en Montreal el 6 de octubre de 2016, que requerían la ratificación de 128 Estados para entrar en vigor.

La OACI explicó que el pasado 12 de junio Ecuador depositó los instrumentos de ratificación de ambas enmiendas, convirtiéndose en el Estado número 128 en hacerlo y permitiendo así su aplicación inmediata.

El presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, afirmó que una representación más amplia de los Estados y de sus prioridades en el Consejo y en la Comisión de Aeronavegación permitirá a la organización optimizar el desarrollo seguro, protegido y sostenible del transporte aéreo mundial.

Onuma también agradeció a los países que ratificaron las modificaciones de la denominada Convención de Chicago, al considerar que ello demuestra su compromiso con el transporte aéreo internacional y con los beneficios que aporta a la comunidad global.

El Consejo es el órgano rector permanente de la OACI y tiene entre sus funciones examinar y adoptar las recomendaciones de la Comisión de Aeronavegación, considerada el principal órgano técnico de la organización en materia de navegación aérea.

Tras la entrada en vigor de las enmiendas, el Consejo estudiará la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Asamblea de la OACI para elegir a los cuatro nuevos estados que ocuparán los puestos adicionales. Asimismo, analizará el nombramiento de los dos nuevos miembros de la Comisión de Aeronavegación.

La ampliación responde al crecimiento del número de miembros de la OACI y a la voluntad de reforzar la representatividad geográfica y política de los órganos encargados de definir las normas y políticas que rigen la aviación civil internacional. EFE

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