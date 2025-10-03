La OACI condena a Rusia y Corea del Norte por interferir los sistemas de navegación aérea

1 minuto

Toronto (Canadá), 3 oct (EFE).- La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de la ONU encargado de velar por el sistema aéreo mundial, condenó este viernes las interferencias a los sistemas de navegación por satélite «originados» en Corea del Norte y Rusia.

La asamblea del organismo, que tiene sede en Montreal (Canadá), aprobó dos resoluciones que condenaron a Corea del Norte y Rusia «por las infracciones y les instó urgentemente a cumplir estrictamente con sus obligaciones».

«La Asamblea también deploró el hecho de que los incidentes de interferencia por radiofrecuencia (RFI) en el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) originados en Corea del Norte y en Rusia hayan seguido repitiéndose», añadió el organismo en un comunicado.

La OACI recordó que su asamblea ya estableció que el espectro utilizado por GNSS «debe estar libre de interferencias nocivas».

La condena del organismo de la ONU se produce después de que en los últimos meses se hayan multiplicado los casos de bloqueo y manipulación de los sistemas de GPS de aviones civiles, especialmente en la zona oriental de Europa.

Países bálticos como Finlandia, Lituania y Estonia han acusado a Moscú de interferir con el funcionamiento de los sistemas de navegación, lo que pone en peligro la seguridad de aviones comerciales.

La 42 asamblea de la OACI concluyó este viernes en Montreal tras 11 días de sesiones a las que asistieron más de 3.000 delegados de los 193 países miembros de la organización. EFE

jcr/gpv