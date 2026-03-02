La OACI dice que cada país debe evaluar los riesgos a la aviación en zonas de conflicto

2 minutos

Toronto (Canadá), 2 mar (EFE).- La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), el organismo de la ONU encargado de velar por el funcionamiento del sistema aéreo mundial, solicitó este lunes el respeto a sus «principios y disposiciones» y recordó que la evaluación de riesgos en zonas de conflicto es responsabilidad exclusiva de los Estados y las aerolíneas.

El organismo internacional, con sede en Montreal (Canadá), también señaló en un comunicado que «no comenta sobre situaciones que involucren a Estados específicos».

«La aviación civil debe preservarse para promover la paz y la prosperidad mundiales, garantizando siempre que la seguridad operacional y la protección sean la prioridad fundamental», explicó la OACI, que añadió que «la evaluación de la seguridad en zonas de conflicto es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros y de sus proveedores de servicios de tránsito aéreo y de las compañías aéreas».

La declaración de la OACI se produce después de que el sábado, EE.UU. e Israel iniciasen ataques contra Irán, a lo que las autoridades de Teherán han respondido con el lanzamiento masivo de misiles y drones contra instalaciones en varios países del Golfo Pérsico, incluidos aeropuertos, así como contra el territorio israelí.

Los ataques han obligado a suspender centenares de vuelos en la región. Decenas de miles de personas están varadas en la región.

Entre los aeropuertos cerrados figura el de Dubai, que con 95,2 millones de pasajeros en 2025 fue el más transitado del mundo el año pasado. Esa instalación permanece cerrada y sin actividad desde el sábado.

En este sentido, la OACI recordó que «cuando el espacio aéreo se ve afectado por un conflicto y se interrumpen los flujos de tráfico aéreo internacional», el organismo activa y dirige «mecanismos de coordinación regionales e interregionales para apoyar a los Estados miembros». EFE

