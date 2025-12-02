La OACI recuerda que cada Estado ostenta «la soberanía completa» sobre su espacio aéreo

2 minutos

Toronto (Canadá), 2 dic (EFE).- La Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI) recordó este martes que «cada Estado tiene soberanía completa y exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio» y que la decisión de sobrevolar una zona «es responsabilidad de las partes implicadas».

En un comunicado, el organismo de la ONU, con sede en Montreal, indicó que la Convención de la Aviación Civil Internacional de 1944 «contiene disposiciones en virtud de las cuales los Estados regulan, gestionan y controlan el uso de su propio espacio aéreo».

Un portavoz del organismo también confirmó a EFE que OACI «ha recibido correspondencia del Gobierno de Colombia sobre este asunto» aunque añadió que en estos momentos no tiene «más detalles disponibles».

La declaración de OACI se produce después de que Venezuela denunciara ante el organismo que regula la aviación civil mundial el «amedrentamiento» por parte de Estados Unidos después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, advirtiese que el espacio aéreo sobre el país debe considerarse «cerrado en su totalidad».

Tras la declaración de Trump y una notificación previa de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense, que indicó que recomendaba evitar espacio aéreo venezolano debido al incremento de la actividad militar, numerosas aerolíneas de todo el mundo han cancelado sus vuelos a Venezuela.

Ante la crisis, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió a la OACI convocar una reunión por el cierre «completamente ilegal» impuesto por Trump.

«Ninguna compañía aérea debe aceptar órdenes ilegales sobre el espacio aéreo de ningún país. Le solicito al presidente Trump retornar al respeto del orden jurídico internacional que es el acumulado de la sabiduría de la civilización humana», publicó Petro en X.

En este sentido, el comunicado de OACI también señaló que «la decisión de si una aeronave civil sobrevolará una zona geográfica concreta corresponde a los actores implicados».

«En particular, cualquier Estado puede emitir información a sus propios operadores sobre los riesgos de volar sobre o en las proximidades de cualquier zona geográfica, incluida la de otro Estado», explicó la OACI. EFE

