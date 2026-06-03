La OCDE: además de regularizar a los migrantes, España debe integrarlos al mercado laboral

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París, 3 jun (EFE).- El economista jefe de la OCDE, Stefano Scarpetta, reafirmó este martes que la llegada de inmigrantes y su regularización en España ha sido un factor importante para el crecimiento de la economía española, pero insistió en que además hay que asegurarse de que se integren plenamente en el mercado laboral.

«No es sólo la regularización de los migrantes, sino que hay que asegurarse de que se integren plenamente en el mercado laboral», señaló Scarpetta durante la presentación del informe de Perspectivas Económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

«Por lo tanto -añadió- se necesitan políticas que promuevan su pleno acceso al mercado laboral para que puedan aportar realmente todo lo que pueden a la economía española en general».

El economista jefe respondía a una pregunta sobre la evaluación del impacto que va a tener para la economía la regularización que se está llevando a cabo actualmente, con la que se prevé que puedan obtener papeles más de medio millón de personas.

Dijo que en sus perspectivas para 2026 y 2027 han tenido en cuenta las diferentes políticas del Gobierno español, y recordó que esperan que la economía crezca un 2,2 % este año, una décima más de lo que habían anticipado a finales de marzo, con las primeras consecuencias visibles de la guerra, y un 1,7 % en 2027.

Destacó que «uno de los motores del sólido crecimiento de España ha sido también un mercado laboral fuerte», y a ese respecto se refirió a que ya ha habido en el pasado una política prolongada de regularización de migrantes que ha sostenido la economía.

En la presentación del informe, el secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, proyectó un gráfico en el que España aparece como el país, con diferencia, que a fecha del 18 de mayo había puesto en marcha más medidas para atenuar el impacto de la escalada de precios de la energía, en concreto 12 cuando los siguientes en la lista eran Países Bajos con 8 y Francia, Corea del Sur e Irlanda con 7.

Tanto Cormann como Scarpetta insistieron en que esas medidas no pueden ser generales para beneficiar a todo el mundo, sino selectivas y dirigidas a los más vulnerables, en primer lugar porque tienen un muy alto costo fiscal, pero también porque en el caso de las rebajas de impuestos a los carburantes están en contradicción con el objetivo de reducir la demanda de combustibles fósiles y disminuir la dependencia.

El economista jefe precisó a EFE que en términos de gasto, el país que está dedicando más dinero a esas medidas no es España sino Corea del Sur, lo que se explica porque es mucho más dependiente de los hidrocarburos procedentes del golfo Pérsico que no le están llegando por el cierre del estrecho de Ormuz.

En cualquier caso, Scarpetta insistió en que esas medidas no sólo deben ser selectivas y temporales, sino también «transformativas», es decir que tienen que incluir incentivos para una mayor resiliencia energética. En concreto, han de incitar al ahorro de energía y reducir la dependencia de los combustibles fósiles.

En el capítulo dedicado a España, junto a las críticas por el carácter general de algunos de los dispositivos puestos en marcha (la rebaja de los impuestos a los carburantes, aunque no se citen expresamente), también hay recomendaciones para reforzar el papel de las energías renovables con más inversiones en infraestructuras de redes, de interconexión y de capacidad de almacenamiento. EFE

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