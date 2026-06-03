La OCDE celebra el 10º aniversario de su programa regional con América Latina

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La OCDE celebró este miércoles el 10º aniversario de su programa con América Latina y el Caribe al inicio de su reunión anual de ministros, con el compromiso de continuar impulsando la asociación con esta región en un mundo cambiante.

Aunque sólo cuatro de sus 38 miembros son latinoamericanos –México, Chile, Colombia y Costa Rica–, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos muestra un interés creciente en una región vista como compatible.

Argentina, Brasil y Perú, entre las primeras economías de la región por PIB, iniciaron el proceso de adhesión en enero de 2022.

«La participación de la región América Latina y Caribe en la OCDE ya no es periférica, es central para lo que somos», subrayó su secretario general, el australiano Mathias Cormann, al inicio de una reunión de ministros de la organización en París.

Su programa regional fue lanzado hace 10 años en torno a tres prioridades principales: aumentar la productividad, mejorar la inclusión social y fortalecer las instituciones, a la que se sumó más adelante la sostenibilidad ambiental.

Su entonces director general era el mexicano José Ángel Gurría y el objetivo del programa era ayudar a los países a llevar a cabo reformas económicas en la línea de las normas impulsadas por este club de países desarrollados.

En 10 años, «las adhesiones a instrumentos jurídicos de la OCDE en toda la región se han triplicado, alcanzando un total de 302», celebró Cormann, quien anunció el inicio de la aplicación del nuevo plan estratégico para la región aprobado en 2025.

Más allá de la ceremonia en París de celebración del 10º aniversario del programa regional, los ministros de los países de la OCDE y de América Latina se reunirán de nuevo en Madrid el 1 de julio y en Montevideo, el 29 y el 30 de septiembre.

«Porque el mundo está cambiando y nuestros países están navegando un entorno global más complejo, surgen nuevas presiones y nuevas oportunidades en nuestras economías y sociedades», indicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores de Uruguay, Valeria Csukasi.

Para la diplomática uruguaya, el encuentro de Montevideo permitirá hacer balance de esta década de programa y pensar el siguiente ciclo como una «oportunidad» para enfrentar juntos la nueva coyuntura mundial.

tjc/meb