La OCDE confirma la vigorosa recuperación de la economía helvética

La estabilidad de los precios permitió una "moderación salarial persistente" en Suiza, indica la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE, en su informe anual sobre la situación económica del país. Predice además la coninuidad de este ritmo.

El balance de la OCDE, basada en París, confirma un vigoroso enderezamiento económico en 1999, tras un decenio mediocre.



"Después de haber estado anémico los cuatro trimestres precedentes, el crecimiento se ha acelerado en el segundo semestre de 1999, alcanzando más de 3 por ciento de tasa anual, y ha continuado a ese mismo ritmo al inicio de 2000", constata la OCDE.



La expansión ha sido impulsada por un fuerte crecimiento de las exportaciones, y sostenida por la "robustez" del consumo en los hogares.



La progresión del empleo desde 1997, aunque aparece moderada con relación a los periodos de recuperación anteriores, ha sido sin embargo suficientemente fuerte para hacer disminuir el paro.



Costo estacionario de la mano de obra



Con un alza del índice de los precios al consuno (sin contar los productos petroleros) de entre 0,3 y 0,8 por ciento, Suiza se sitúa siempre entre los países de la OCDE que obtienen mejores resultados en el terreno de la inflación, señala el informe.



Esta estabilidad ha sido favorecida por una "moderación salarial persistente". La tasa de salario real registró un ligero retroceso en 1999, por cuarta vez en el decenio, y los costos unitarios de mano de obra han permanecido estacionarios.



Los acuerdos salariales más recientes observados por los expertos de la OCDE prevén un aumento de 1,5 por ciento para los salarios nominales en términos efectivos en el año 2000.



Perspectivas favorables



Una serie de factores hacen pensar que la actividad económica suiza va a continuar su progresión a un ritmo mantenido, según la OCDE.



El informe cita, en particular, el gasto en los hogares, apoyado por un aumento real de la renta y la confianza de los consumidores, reforzada por la mejoría de la situación del mercado del trabajo.



El crecimiento del producto interno bruto, PIB, real debería superar el 3 por ciento este año, y permanecerá entre 2 y 2,5 por ciento de promedio en 2001 y 2002.



En cuanto a la tasa de desempleo, debería caer en torno a 1,75 por ciento el año próximo, teniendo en cuenta un aumento coyuntural de la población activa.



Aunque el balance anual en lo referente a Suiza parece globalmente positivo, la OCDE lamenta que existan todavía trabas a la libre competencia, que son perjudiciales para un crecimiento rápido de la economía.



Se denuncia en particular la falta de sanciones directas contra los cárteles. Sanciones que, según la OCDE, son indispensables para que el entendimiento entre compañías no pueda ser rentable.



El informe juzga también insuficiente la liberalización del mercado de las telecomunicaciones y demasiado lenta la liberalización del mercado de la electricidad.



swissinfo y agencias



