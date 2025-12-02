La OCDE es menos pesimista sobre la ralentización económica por los aranceles de Trump

4 minutos

París, 2 dic (EFE).- La OCDE se muestra ahora menos pesimista que en septiembre sobre el efecto de ralentización que la imprevisible política arancelaria de Donald Trump va a tener para la economía de los grandes países desarrollados, y en particular de Estados Unidos.

En su informe de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) revisa ligeramente al alza sus previsiones interinas que había anunciado en septiembre, como ya lo había hecho entonces con las de junio.

Lo justifica por la orientación expansionista de las políticas macroeconómicas, la mejora de las condiciones financieras ante el optimismo sobre el impacto que tendrán las nuevas tecnologías, así como al aumento de los intercambios y las inversiones necesarias para la inteligencia artificial.

La revisión más significativa es la de Estados Unidos, para los que ahora se espera un incremento del producto interior bruto (PIB) del 2 % este año (dos décimas más de lo calculado en septiembre y cuatro más que en junio), del 1,7 % en 2026 (dos décimas más que en septiembre) y un 1,9 % en 2027.

También hay una corrección al alza del crecimiento de la zona euro hasta un, en todo caso modesto, 1,3 % este año (una décima más que en septiembre y tres más que en junio) y un 1,2 % en 2026 (dos décimas más que en septiembre), sobre todo gracias a España.

España, la locomotora de la eurozona

Los autores del informe auguran que la economía española tendrá este ejercicio una progresión del 2,9 % (tres décimas más de lo que anticipaban en septiembre y cinco más que en junio), un 2,2 % en 2026 (dos más que en septiembre y tres más que en junio) y un 1,8 % en 2027.

De esa forma, España será, entre las grandes economías desarrolladas, la que registrará el mayor crecimiento este año y el próximo sólo por detrás de Turquía, para la que se espera un alza del 3,6 % en 2025 y del 3,4 % en 2026.

La OCDE también ha mejorado sus perspectivas para Japón, que debería progresar este año un 1,3 % (dos décimas más de lo anticipado en septiembre y seis más que en junio) y un 0,9 % en 2026.

En cuanto a las grandes potencias emergentes, los autores del estudio han mejorado las expectativas para Arabia Saudí, India, Indonesia o Brasil, que debería crecer un 2,4 % en 2025 (una décima más de lo augurado en septiembre y tres más que en junio), un 1,7 % en 2026 y un 2,2 % en 2027.

Las condiciones son menos favorables para México, uno de los principales damnificados de los aranceles impuestos por Trump, debido a su dependencia de las exportaciones a Estados Unidos. Su PIB debería subir únicamente un 0,7 % en 2025 (una décima menos de lo previsto en septiembre) y un 1,2 % en 2026 (también una décima menos).

En cuanto a China, que se considera relativamente inmunizada a los sobresaltos arancelarios del presidente estadounidense, su crecimiento se presume sólido tanto este año con un 5 % (una décima de lo estimado en septiembre y tres más que en junio) como en 2026 (4,4 %) y en 2027 (4,3 %).

En su conjunto, la economía mundial que el pasado año había crecido un 3,3 %, lo hará a un ritmo del 3,2 % este año, del 2,9 % el próximo y del 3,1 % en 2027.

La política arancelaria de Estados Unidos, que se ha comportado como una montaña rusa desde que Donald Trump llegó a la Casa Blanca en enero, vivió su punto álgido en abril, cuando en apenas tres meses se pasó del 2 % a un pico de casi el 18 % de tipo efectivo que luego bajó a poco menos del 14 % en junio.

Después de un pequeño repunte durante el verano, el nivel estimado de aranceles a las importaciones estadounidenses era del 14 % durante la segunda semana de noviembre, gracias sobre todo a un descenso en los productos llegados de China, según la OCDE, que advierte de que los efectos de la subida de los últimos meses todavía no se hacen sentir plenamente en la economía estadounidense.

Por eso, su principal recomendación es «disminuir de forma duradera las tensiones comerciales, la incertidumbre sobre la acción pública y la inflación, así como remediar los riesgos que aparecen en la estabilidad financiera» y «definir una trayectoria presupuestaria creíble» para dar viabilidad a la deuda y aplicar reformas ambiciosas «para aumentar la productividad». EFE

