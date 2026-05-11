La OCDE evalúa el hundimiento del comercio global de fertilizantes por el cierre de Ormuz

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París, 11 may (EFE).- El cierre prácticamente total del estrecho de Ormuz ha provocado un hundimiento histórico del comercio global de fertilizantes que la OCDE ha podido certificar con un nuevo instrumento para supervisar el tráfico marítimo de las principales materias primas.

Durante el mes de abril ese comercio registró el menor volumen al menos desde enero de 2019, que es cuando comienza la serie utilizada para este instrumento, explicó este lunes en una conferencia en línea Graham Pilgrim, uno de los expertos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que lo ha puesto en marcha.

Pilgrim recordó que alrededor del 30 % de los fertilizantes que se utilizan en el mundo salen por el estrecho de Ormuz del golfo Pérsico donde se producen y donde Pilgrim señaló que se han identificado en puertos de países ribereños (en particular en Catar, Baréin, Arabia Saudí e Irán) 18 atracaderos especializados.

Los principales destinos de esos fertilizantes son Brasil, Estados Unidos, China e India.

Por el estrecho de Ormuz también transita una quinta parte del petróleo y del gas natural licuado (GNL) cuyo flujo también se ha reducido por el bloqueo de ese paso a causa de la guerra desencadenada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero.

De acuerdo con los datos contabilizados por la OCDE, hay 828 barcos que salieron con carga de alguno de los puertos del golfo Pérsico y que no han llegado todavía a sus destinos, lo que supone un 1,8 % de la capacidad de transporte marítimo mundial.

Por sectores, son los metaneros (los que transportan GNL) los más afectados en términos relativos, con un 3,7 % del total, y también concierne de forma significativa a los petroleros (2,6 %) y a los que mueven componentes químicos (2,9 %).

Los barcos que hicieron escalas en el golfo Pérsico representaron en el periodo de referencia (de enero de 2019 a abril de 2026) un 1,3 % del total mundial, pero un 3,1 % por los volúmenes de mercancías transportados.

Los países de la OCDE son relativamente poco dependientes en términos directos del tráfico marítimo procedente del golfo Pérsico (1,5 % en conjunto y hasta el 4,5 % en el caso de Japón), mucho menos que otros de zonas próximas a esa región como Madagascar (29 %), Pakistán (29 %), Kenia (24 %), Omán (22 %) y Yibuti (20 %).

Esta nueva herramienta de supervisión del comercio internacional que ha desarrollado la OCDE se basa en primer lugar en el Sistema de Identificación Automático (AIS) de la Organización Marítima Internacional, que permite localizar a los barcos, inicialmente por razones de seguridad y cubre un total de 23 grupos de materias primas.

Para hacer una estimación sobre los flujos de mercancías, se tienen en cuenta 29.664 atracaderos en 4.106 puertos por los que circulan la inmensa mayoría de los barcos.

Precisamente, las informaciones sobre sus movimientos se combinan con otras sobre las mercancías que se mueven en esos atracaderos (para lo cual se utilizan entre otros imágenes de satélite) y con estadísticas oficiales sobre flujos comerciales históricos entre países.

Todo ello sirve para hacer estimaciones de la marcha del comercio internacional.

Este instrumento, a partir de los datos históricos, también puede ser utilizado para hacer proyecciones, por ejemplo para saber lo que se tardará en poder restablecer el abastecimiento de producciones que están bloqueadas en el golfo Pérsico una vez que se reabra el estrecho de Ormuz.

La OCDE ha calculado que algunos de esos buques ahora impedidos de salir tardarían unas seis semanas para llegar hasta su destino. EFE

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