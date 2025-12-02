La OCDE insiste a España para que aproveche la coyuntura para reducir más el déficit

2 minutos

París, 2 dic (EFE).- La OCDE insiste a España en que debería aprovechar la buena coyuntura económica que vive actualmente para acelerar el ritmo de reducción del déficit y de la deuda y disponer así de más margen de cara al futuro, sabiendo que habrá que afrontar el envejecimiento que incrementará el coste de las pensiones.

En su informe semestral de Perspectivas publicado este martes, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) subraya que «acelerar el ritmo de reducción del déficit contribuiría a reconstruir el colchón fiscal».

Recuerda que España ha conseguido disminuir la deuda pública desde 2021, y en sus previsiones calcula que pasará del 111,2 % del producto interior bruto (PIB) que representaba en 2023 al 106,6 % este año el 105,2 % el próximo y el 104,3 % en 2027.

Pero insiste en siguen siendo cifras elevadas y hay «margen» para un mayor esfuerzo de desendeudamiento gracias en primer lugar al «sólido crecimiento», al impulso que siguen ofreciendo los fondos europeos y a la política monetaria que ofrece bajos tipos de interés.

Sobre el crecimiento, la OCDE ha revisado al alza sus perspectivas respecto a su anterior informe de septiembre tanto para este año, hasta el 2,9 % (tres décimas más) como para el próximo hasta el 2,2 % (dos décimas más).

Los autores del estudio anticipan para 2025 un déficit del 2,5 % del PIB, después del 3,2 % en 2024 y del 2,3 % tanto en 2026 como en 2027.

La OCDE también aconseja a España «crear un entorno empresarial más favorable» con una menor carga administrativa y normativa «que resulta especialmente costosa para las pymes» y con una mayor armonización de las normativas locales, autonómicas y nacionales y evitando duplicidades.

Igualmente pide que se simplifiquen los procedimientos para el reembolso de las ayudas para la investigación y desarrollo (I+D) co una plataforma digital de ventanilla única que facilite a las empresas a innovar y ampliar su actividad. EFE

