La OCDE mejora la previsión económica de Brasil al 2,4 %

2 minutos

Río de Janeiro, 2 dic (EFE).- La OCDE revisó al alza sus previsiones para el crecimiento de la economía brasileña en 2025, que pasó del 2,3 % estimado en septiembre al 2,4 % actual, gracias al aumento del consumo de las familias y a las fuertes exportaciones agrícolas, según el informe de Perspectivas divulgado este martes.

No obstante, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) advierte de que el crecimiento de la mayor economía de América Latina caerá al 1,7 % en 2026 antes de repuntar al 2,2 % en 2027, debido a la ralentización de las inversiones por los altos intereses y al posible impacto del aumento de los aranceles estadounidenses.

«Las altas tasas de interés y la incertidumbre de la política global continuarán afectando la inversión en 2026», señala el documento.

Asimismo la OCDE menciona riesgos externos, como los aranceles superiores al 30 % impuestos por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, a gran parte de los productos brasileños, que, según el informe «hasta ahora han tenido un impacto limitado, gracias a una fuerte cosecha agrícola y una exitosa diversificación de exportaciones».

No obstante, la institución advierte de que, si se mantienen, esas medidas podrían «pesar sobre las exportaciones brasileñas».

El documento señala que Brasil necesita simplificar trámites y alinear sus normas comerciales con los estándares de la OCDE, lo que le abriría más las puertas al comercio global.

El organismo, además, hizo énfasis en la necesidad de cumplir con una disciplina fiscal para sostener la confianza.

El déficit fiscal de Brasil acumuló un 8,18 % del PIB en los 12 meses cerrados en octubre, tres décimas más que el mes anterior, mientras que la deuda continúa en aumento y ya llegó al equivalente al 65 % del PIB, según datos divulgados el viernes pasado por el Banco Central.

«Cumplir con los objetivos fiscales será clave para mantener la deuda pública en una senda sostenible, reducir las presiones inflacionarias y fortalecer la confianza», indicó la OCDE. EFE

