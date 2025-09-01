La OCS emite en China una declaración que rechaza «injerencias en asuntos internos»
Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) emitió en la ciudad china de Tianjin una declaración en la que los países miembros subrayan que la «no injerencia en los asuntos internos son la base del desarrollo sostenible de las relaciones internacionales», después de que se reuniesen líderes como el chino, Xi Jinping, el indio, Narendra Modi, o el ruso, Vladímir Putin. EFE
