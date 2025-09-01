La OCS lamenta la «confrontación geopolítica» y las «conmociones» al comercio global
Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) publicó este lunes una declaración en la que los países miembros lamentan «la intensificación de la confrontación geopolítica» y «las graves conmociones sufridas por el comercio internacional», después de que se reuniesen líderes como el chino, Xi Jinping, el indio, Narendra Modi, o el ruso, Vladímir Putin. EFE
