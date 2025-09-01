The Swiss voice in the world since 1935

La OCS pide en China «solución justa» en Palestina, «única forma para la paz» en la región

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) emitió este lunes en la ciudad china de Tianjin una declaración en la que pide una «solución justa» para Palestina como «la única manera de garantizar la paz en Oriente Medio», después de que se reuniesen líderes como el chino, Xi Jinping, el indio, Narendra Modi, o el ruso, Vladímir Putin.

Los componentes del bloque expresaron su «profunda preocupación» por el conflicto entre Israel y Palestina y «condenaron enérgicamente» el «desastre humanitario» en la Franja de Gaza en la declaración, emitida después de la reunión de los líderes de los países miembros celebrada hoy en Tianjin.

Los países miembros destacaron «la necesidad de lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y redoblar los esfuerzos para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de los residentes de la región».

«La única manera de garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio es una solución integral y justa a la cuestión palestina», agrega el comunicado.

Además, los integrantes de la OCS «condenaron enérgicamente la agresión militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en junio» por constituir «una grave violación del derecho internacional».

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán. EFE

aa/gbm/lab

(foto) (vídeo)

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR