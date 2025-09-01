La OCS pide en China «solución justa» en Palestina, «única forma para la paz» en la región

2 minutos

Tianjin (China), 1 sep (EFE).- La Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) emitió este lunes en la ciudad china de Tianjin una declaración en la que pide una «solución justa» para Palestina como «la única manera de garantizar la paz en Oriente Medio», después de que se reuniesen líderes como el chino, Xi Jinping, el indio, Narendra Modi, o el ruso, Vladímir Putin.

Los componentes del bloque expresaron su «profunda preocupación» por el conflicto entre Israel y Palestina y «condenaron enérgicamente» el «desastre humanitario» en la Franja de Gaza en la declaración, emitida después de la reunión de los líderes de los países miembros celebrada hoy en Tianjin.

Los países miembros destacaron «la necesidad de lograr un alto el fuego integral y duradero lo antes posible, garantizar el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza y redoblar los esfuerzos para garantizar la paz, la estabilidad y la seguridad de los residentes de la región».

«La única manera de garantizar la paz y la estabilidad en Oriente Medio es una solución integral y justa a la cuestión palestina», agrega el comunicado.

Además, los integrantes de la OCS «condenaron enérgicamente la agresión militar lanzada por Israel y Estados Unidos contra Irán en junio» por constituir «una grave violación del derecho internacional».

La OCS, que no cuenta con cláusulas de defensa mutua, a diferencia de la OTAN, tiene entre sus miembros a China, Rusia, India, Pakistán, Irán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán y Uzbekistán, que en conjunto agrupan alrededor del 40 % de la población mundial, además de países observadores y socios de diálogo como Egipto, Turquía, Birmania o Azerbaiyán. EFE

aa/gbm/lab

(foto) (vídeo)