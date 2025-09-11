La octava jornada del Clausura panameño pondrá a prueba a Plaza Amador y San Francisco FC

2 minutos

Ciudad de Panamá, 11 sep (EFE).- El CD Plaza Amador y el San Francisco F.C. buscarán mantener el liderato de sus conferencias en la octava jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

El Plaza Amador, único invicto del campeonato y líder del Este con 19 puntos, recibirá este sábado al Herrera FC, quinto en el Oeste con 5 unidades, con la misión de prolongar su buen momento y asegurar otro triunfo en casa.

Ese mismo día, en duelo de universidades, el Club Deportivo Universitario se medirá con el Umecit FC,

En el Oeste, el San Francisco, primero de la conferencia con 14 puntos, afrontará el lunes un exigente reto frente al Alianza FC, segundo del Este con 11 unidades y con aspiraciones de escalar a la cima.

La jornada se abrirá el viernes con el choque entre Tauro FC y Veraguas United.

El conjunto taurino, cuarto del Este con 11 puntos, intentará mantenerse en la parte alta de la tabla, mientras que los veragüenses, segundos del Oeste con la misma cantidad de unidades, podrían adueñarse del liderato si logran ganar y el San Francisco tropieza.

El domingo están programados dos partidos. El más atractivo será el que mida al Club Atlético Independiente de La Chorrera (CAI) contra el Árabe Unido de Colón.

El CAI, cuarto en el Oeste con cinco puntos, recibirá al equipo colonense, ahora bajo las órdenes del colombiano Sergio Guzmán, que debutará en el banquillo con el desafío de cortar la mala racha de los «azules».

La fecha dominical se cerrará con el duelo entre Sporting San Miguelito y SD Atlético Nacional. Los de San Miguelito, quintos en el Este con 8 puntos, buscarán aprovechar la localía para sumar tres unidades ante el conjunto policial, colista del Oeste con apenas 3 enteros. EFE

