La OEA analizará la situación en Venezuela en sesión extraordinaria

Washington, 4 ene (EFE).- El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) se reunirá de manera extraordinaria el próximo martes 6 de enero para analizar la situación en Venezuela tras la captura por Estados Unidos del presidente venezolano, Nicolás Maduro, informó este domingo la organización internacional.

La sesión fue convocada a solicitud de la Misión Permanente de Colombia, cuyo Gobierno rechazó hoy junto a España, Brasil, Chile, México y Uruguay lo que califican como «acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela».

Además de las intervenciones de representantes de los Estados miembros, se prevé también que al final de la reunión tome la palabra el secretario general del bloque, el surinamés Albert Ramdin.

Maduro fue detenido en la madrugada de este sábado en Caracas junto a su esposa, Cilia Flores, durante una operación relámpago de Washington bautizada como ‘Resolución Absoluta’, para luego ser trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico y corrupción.

Horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la captura del venezolano y anunciara que su país gobernaría la nación suramericana hasta que haya una transición, la OEA urgió a Washington y Caracas a «prevenir una mayor escalada» y respaldar una salida pacífica a la situación.

En un comunicado, el organismo internacional pidió también que exista un camino a seguir en Venezuela que «sustente una gobernanza basada en la voluntad de su pueblo».

Maduro y su esposa permanecen desde la noche de este sábado en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, y ambos comparecerán mañana lunes ante un tribunal federal neoyorquino, en la que será su primera audiencia en EE. UU. tras su espectacular captura y posterior traslado al país norteamericano.

La vicepresidenta y ahora presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha denunciado el operativo como un «secuestro ilegal», mientras que Trump le advirtió este domingo que si «no hace lo que es correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente más alto que el de Maduro». EFE

