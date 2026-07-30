La OEA apoya a la justicia ecuatoriana con capacitación y tecnología contra el crimen

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Quito, 30 jul (EFE).- La Organización de Estados Americanos (OEA) presentó este jueves los principales resultados de una iniciativa implementada entre 2024 y 2026, orientada a fortalecer las capacidades del sistema de justicia ecuatoriano frente al crimen organizado y otras amenazas a la seguridad pública.

La iniciativa se tradujo en 435 operadores capacitados, más de medio millar de equipos tecnológicos entregados, cinco soluciones forenses digitales, dos plataformas analíticas implementadas y 33 funcionarios capacitados específicamente en ciencia de datos.

Además, siete instituciones fueron fortalecidas a lo largo de toda la cadena de justicia, ocho salas telemáticas, modernizadas, 252 causas judiciales, analizadas y sesenta unidades de software, entregadas, entre otros, en el marco del proyecto «Fortaleciendo las capacidades del sistema de justicia del Ecuador para combatir las amenazas a la seguridad pública».

Steven Griner, director del Departamento de Seguridad Pública de la OEA, sostuvo que el proyecto nació porque enfrentar fenómenos criminales cada vez más complejos requiere instituciones más preparadas.

«No existe una respuesta única para combatir el crimen organizado y las amenazas a la seguridad, sino que se requiere de conocimiento especializado, de herramientas tecnológicas, de instituciones sólidas y, sobre todo, de una cooperación permanente entre quienes comparten la responsabilidad de proteger el Estado», dijo.

Charles Morrill, director de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de la embajada de Estados Unidos en Ecuador, anotó que en el proyecto -que duró dos años y medio- estuvieron involucrados la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional, la Contraloría del Estado y la Pontificia Universidad Católica (PUCE).

Subrayó la inversión estadounidense de más de 2,7 millones de dólares para fortalecer el proceso de justicia penal, y destacó que jueces y fiscales completaron un programa de postgrado especializado en crimen organizado trasnacional en alianza con la PUCE.

Christian Gallo, coordinador nacional del proyecto y docente de la carrera de Derecho de la PUCE, recordó que la iniciativa surgió en un momento «especialmente complejo para Ecuador» pues la tasa de homicidios pasó de 6,5 por cada 100.000 habitantes en 2015 a 45,72 en 2023.

Además, el país se ha convertido en un «corredor estratégico» para el narcotráfico internacional, dijo al anotar que en 2025 se incautaron 214,63 toneladas de droga, lo que permite dimensionar la magnitud de las actividades ilícitas de las organizaciones criminales, que se han vuelto más sofisticadas, con el uso de tecnologías y estructuras empresariales, entre otros.

De su lado, el fiscal general del Estado en funciones, Carlos Alarcón, instó a seguir «construyendo un sistema de justicia donde la tecnología y el conocimiento sean las armas más poderosas contra el crimen y la impunidad».

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de «conflicto armado interno» que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas». EFE

sm/lpm

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