La OEA asegura que «la comunidad hemisférica» apoyará a Venezuela tras los terremotos

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Ciudad de Panamá, 25 jun (EFE).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, afirmó en la madrugada de este jueves que «la comunidad hemisférica» apoyará a Venezuela y a los países limítrofes después de que dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 causaron cientos de afectados.

«Quisiera comenzar primero que nada con un mensaje para el pueblo de Venezuela: Expresamos nuestra solidaridad a todo el pueblo de Venezuela y de Colombia, al igual que Curazao y Aruba, que sufrieron por un terremoto devastador en las últimas horas y aún sienten su impacto», dijo Ramdin en Ciudad de Panamá, durante una rueda de prensa tras la clausura de la Asamblea General de la OEA en el país centroamericano.

«Aún se desconoce mucho, pero la comunidad hemisférica va a estar lista para apoyar al pueblo de Venezuela en este momento tan difícil», subrayó.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que al menos 32 personas han perdido la vida y más de 700 resultaron heridas.

Según el Gobierno venezolano, La Guaira, un estado costero del norte del país y vecino a Caracas, es la región más afectada por los seísmos, con «decenas» de edificios colapsados.

Las autoridades realizan labores de rescate en ese estado para salvar vidas, mientras esperan la llegada de rescatistas de Estados Unidos, México, El Salvador, Catar y República Dominicana. EFE

mt/cc

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