La OEA celebra la participación «pacífica» y «masiva» en el referéndum de Ecuador

2 minutos

Washington, 17 nov (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, celebró este lunes la participación «pacífica» y «masiva» en el referéndum convocado el domingo por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en el que los ecuatorianos rechazaron redactar una nueva Constitución y autorizar la presencia de tropas extranjeras en el país.

«Ayer Ecuador vivió una masiva y pacífica jornada de democracia directa. Nuestras felicitaciones al pueblo ecuatoriano por su participación en cada rincón del país, así como a las autoridades por su rápido reconocimiento de los resultados», dijo Ramdin en un mensaje en la red social X.

También explicó que en los próximos días la Misión de Observación Electoral de la OEA emitirá un informe sobre la consulta en el país, lo que consideró una muestra del compromiso de la organización para seguir fortaleciendo la democracia en Ecuador.

Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador, el ‘no’ venció el domingo en las cuatro preguntas de la consulta, pero las relacionadas con la posibilidad de instalar bases militares extranjeras y la de convocar a una asamblea constituyente para redactar una nueva Constitución acaparan el mayor rechazo, con un 60,64 y un 61,65 %, respectivamente.

En la pregunta con la que Noboa buscaba dejar de financiar a los partidos políticos con dinero público, el ‘no’ logró un 58 % y el ‘sí’ un 41,93 %, mientras que la que apuntaba a reducir de 151 a 73 los integrantes de la Asamblea Nacional el ‘no’ alcanzó el 53,47 % frente a un 46,53 % del ‘sí’. EFE

lt/er/psh