La OEA celebrará una sesión sobre el polémico recuento de las elecciones en Honduras

Washington, 11 dic (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria sobre el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que se llevaron a cabo el pasado 30 de noviembre sin que todavía haya resultados definitivos.

El Consejo Permanente del organismo, con sede en Washington, celebrará la reunión para recibir el informe por parte del jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, Eladio Loizaga.

Con el 99,40 % de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, apoyado por Donald Trump, se mantiene en el primer lugar con 1.298.835 votos (40,52 %), seguido de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La tercera es la candidata del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con 618.448 votos (19,29 %), de la misma formación que la presidenta saliente, Xiomara Castro.

El conteo estuvo paralizado durante tres días pro problemas técnicos y Nasralla ha denunciado un «fraude monumental», además de haber exigido un escrutinio especial «acta por acta».

La OEA y la Unión Europea, además de observadores electorales nacionales, se encuentran en Honduras monitoreando el conteo mientras crece la incertidumbre y las suspicacias por la lentitud del recuentro.

El Parlamento de Honduras condenó la «injerencia» de Trump en los comicios.

La Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras instó a los políticos a esperar los resultados oficiales de las elecciones y a mantener una vigilancia activa sobre el escrutinio. EFE

