La OEA cierra su asamblea anual con una América comprometida con un multilateralismo firme

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Ciudad de Panamá, 24 jun (EFE).- La Organización de los Estados Americanos (OEA) concluyó este miércoles su 56° asamblea general en Panamá bajo el compromiso regional de fortalecer un multilateralismo «firme» enfocado en la seguridad y la defensa de la democracia para afrontar desafíos comunes, como el crimen organizado.

Con la ‘Declaración de Panamá’, los Estados miembros acuerdan la «importancia de fortalecer la cooperación hemisférica en seguridad desde un enfoque multidimensional, basado en la confianza mutua, el respeto al derecho internacional y la protección de los derechos humanos».

También se comprometen a «continuar sus esfuerzos para prevenir y combatir la delincuencia organizada transnacional, los delitos que afectan al medio ambiente, el terrorismo, la ciberdelincuencia, el problema de las drogas -incluyendo el narcotráfico-, la corrupción, el lavado de activos, y otros desafíos a la seguridad multidimensional del hemisferio, en línea con sus prioridades nacionales».

De igual modo, declaran «la expectativa de que los Estados Miembros, según corresponda, continúen profundizando en la cooperación internacional y el intercambio oportuno de información para enfrentar desafíos hemisféricos comunes».

Y hace referencia a la importancia histórica del Congreso Anfictiónico, celebrado en Panamá en 1826 bajo la convocatoria de Simón Bolívar, al ser considerado como el acontecimiento que sentó las bases de los ideales de integración regional y del multilateralismo en América Latina y que también coincidió esta semana su bicentenario.

Tras publicar ese documento bautizado como el país anfitrión, el encuentro anual de la OEA concluyó su cita de tres días marcada por la defensa de la democracia y el multilateralismo como ejes claves de una integración cada vez más complicada, en palabras de los cancilleres, con guiños a las situaciones de Bolivia, Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.

A ello se suma que la reunión de la víspera estuvo marcada por los tensos reclamos de Panamá y China por la salida forzada de un operador chino de dos puertos cercanos al Canal y la reacción de Pekín de detener buques de bandera panameña en sus terminales, lo que está provocando la salida de naves de la marina mercante panameña.

La celebración simultánea de la asamblea de la OEA y los actos del Bicentenario del Congreso Anfictiónico convirtió a Panamá esta semana en el epicentro de la diplomacia regional, con más de 2.500 participantes y 92 delegaciones, entre cancilleres, ministros, embajadores y representantes de organismos internacionales.

Para la conmemoración de dicho congreso estuvieron presentes el lunes los presidentes Nasry Asfura (Honduras), Bernardo Arévalo de León (Guatemala), Gustavo Petro (Colombia) y los vicepresidentes de El Salvador y Ecuador, Félix Ulloa y María José Pinto. EFE

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(foto)(vídeo)