La OEA destaca «diálogo franco» con sectores sobre el conflicto de mayo y junio en Bolivia

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La Paz, 29 jul (EFE).- La Misión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos (OEA) que visita Bolivia desde este miércoles destacó el «diálogo franco y abierto» sostenido con autoridades y representantes de distintos sectores sobre las protestas y bloqueos de carreteras ocurridos entre mayo y junio para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La delegación, liderada por el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, ofreció una rueda de prensa en La Paz tras el primer día de esa visita, que continuará el jueves en la región oriental de Santa Cruz, la más poblada del país.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, leyó un comunicado en el que la misión destacó «el diálogo franco y abierto sostenido con distintos sectores que expresaron sus diversas experiencias, puntos de vista y aspiraciones para Bolivia», tras el primer día de esta visita.

«Las conversaciones desarrolladas fueron, sin excepción, abiertas, constructivas y de buena fe. En ese marco, distintos actores formularon propuestas concretas las que serán recogidas en el informe de esta Misión», señaló.

Una vez concluida la visita, la misión prevé elaborar y presentar el citado informe ante el Consejo Permanente de la OEA en Washington, «para continuar respaldando la labor de las autoridades democráticas del país, porque hoy nuestra organización está unida en respaldo de la democracia boliviana», agregó.

Durante siete semanas, entre mayo y junio, la federación de campesinos de La Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) impulsaron bloqueos de carreteras sobre todo en el occidente y el centro de Bolivia, sumado también el respaldo de grupos afines al exmandatario Evo Morales (2006-2019), para exigir la renuncia de Paz.

El conflicto ocasionó desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades y dejó al menos 16 fallecidos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los bloqueos, además de pérdidas económicas por más de 3.000 millones de dólares.

Después de lograr acuerdos con sectores como la COB, Paz decretó el pasado 20 de junio el estado de excepción para levantar los bloqueos, tras lo cual la Policía y el Ejército se desplegaron en las vías para retirar los materiales acumulados para obstruir la circulación.

Ramdin recordó, por su parte, que en la Asamblea General de la OEA realizada en Panamá en junio pasado, se aprobó una resolución «a favor de Bolivia», en la que los Estados miembros expresaron su respaldo a «la democracia» y al presidente y al Gobierno legítima y constitucionalmente elegidos» en el país andino.

Agregó que también se expresó que los conflictos «deben resolverse con diálogo» y «en un marco democrático».

Junto a Ramdin y Martínez-Acha, también integran la delegación altos funcionarios y diplomáticos de Argentina, Canadá, Chile, Estados Unidos, Perú y Uruguay.

Este miércoles, la misión se reunió con autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral, y representantes de organizaciones sociales, indígenas, campesinos, sindicatos obreros, académicos, sectores empresariales, transportistas y medios de comunicación, entre otros. EFE

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