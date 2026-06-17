La OEA pide a los jurados electorales de Perú resolver con celeridad actas observadas

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Lima, 16 jun (EFE).- La misión de observación electoral en Perú de la Organización de Estados Americanos (OEA) hizo un llamado este martes a que los jurados electorales especiales (JEE) actúen «con la celeridad que las circunstancias demandan», puesto que pasaron nueve días desde la segunda vuelta presidencial y aun no ha concluido el escrutinio.

Según el último reporte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al 99,14 % del escrutinio, la candidata derechista Keiko Fujimori gana las elecciones con un 50,101 % de los votos frente al 49,899 % del izquierdista Roberto Sánchez, pero el resultado oficial se anunciará cuando los JEE acaben de procesar 800 actas observadas.

A través de un comunicado, la misión explicó que desde que se celebraron las elecciones del 7 de junio, dieron seguimiento al trabajo de 14 jurados electorales especiales, 12 oficinas descentralizadas de procesos electorales (Lima y Callao) y presenciado 161 audiencias.

Durante este periodo, la misión, liderada por el ex secretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) Víctor Rico, observó que los jurados electorales «trabajan de forma diligente y apegados a derecho para resolver todas las disputas».

«Sin embargo, es imperativo que se amplíen las capacidades y horarios de trabajo de estas autoridades electorales temporales para que los expedientes pendientes, equivalentes a menos del 1 % de las actas, puedan ser resueltos a la mayor brevedad posible», indicó el grupo de trabajo de la OEA.

La misión subrayó que la impartición de justicia en materia electoral «debe ser eficaz y oportuna para generar certeza sobre esta segunda elección presidencial, que se ha desarrollado con normalidad».

También reiteró que no ha identificado irregularidades que pongan en duda la integridad de la información presentada por la autoridad electoral y lamenta la desinformación generada a lo largo de todo el proceso, particularmente durante la etapa postelectoral.

Hace una semana, la OEA presentó su informe preliminar de observación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, donde destacó que Perú debía implementar un sistema de transmisión digital de actas a nivel nacional que permita presentar resultados preliminares de manera rápida.

Rico saludó que tanto la derechista Keiko Fujimori como el izquierdista Roberto Sánchez hayan admitido la existencia de un resultado estrecho y hayan anticipado respetar el resultado, pero lamentó la demora en tener los resultados oficiales dé pie a expectativas por ambas partes en función de sondeos y proyecciones de encuestadoras privadas.

«Hemos mencionado en anteriores informes sobre la necesidad de que haya un sistema de transmisión rápida de datos preliminares que luego son confirmados por el conteo físico de votos, y eso finalmente permite proclamar a los vencedores de una elección, y esto se hace a través de medios digitales. Eso es lo conveniente», señaló Rico. EFE

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