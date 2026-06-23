La OEA reconoce la necesidad de restaurar la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela

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Ciudad de Panamá, 23 jun (EFE).- La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó este martes su preocupación por la situación democrática en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y reiteró la necesidad de restaurar la democracia, garantizar el respeto de los derechos humanos y liberar a todos los detenidos por razones políticas en esos países.

Recordó que Cuba, Venezuela y Nicaragua forman parte de la comunidad interamericana, por lo que la Secretaría General reconoció «con preocupación la necesidad de restaurar la democracia en estos países y de garantizar el respeto de los principios interamericanos compartidos en materia de democracia y derechos humanos».

El organismo, que está celebrando esta semana en Panamá su Asamblea General, destacó la urgencia de que «existan sistemas democráticos plenamente funcionales que permitan a los ciudadanos expresar libremente su voluntad y participar de manera significativa en la vida pública», en línea con los principios establecidos en la Carta de la OEA y la Carta Democrática Interamericana.

Asimismo, manifestó su preocupación por la situación de los presos políticos en los tres países y consideró que la detención de personas por motivos políticos es «incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano».

«En las Américas no hay lugar para la persecución política ni para el encarcelamiento basado en opiniones o en la disidencia», afirmó la Secretaría General, que además reiteró la petición de «liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas, de conformidad con las obligaciones fundamentales en materia de derechos humanos».

La organización indicó que está preparada para acompañar iniciativas orientadas a ampliar el espacio democrático, promover el diálogo, facilitar consensos, respaldar procesos electorales, proteger los derechos humanos y contribuir a la reconstrucción de la confianza en las instituciones públicas.

La Secretaría General enfatizó que las soluciones democráticas sostenibles deben surgir de procesos liderados por los propios actores nacionales, con la participación de sectores políticos, empresariales y de la sociedad civil, y con el apoyo de la comunidad internacional cuando sea requerido.

«La participación internacional debe estar orientada a respaldar las vías de avance acordadas a nivel nacional», afirmó la OEA, que destacó que el progreso duradero depende de un diálogo inclusivo y de un compromiso compartido con los principios democráticos en cada país. EFE

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