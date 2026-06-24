La OEA urge a la liberación de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela

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La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) urgió el martes la liberación de presos políticos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, y ofreció acompañar allí futuras elecciones.

Cientos de opositores están encarcelados en los tres países gobernados por líderes de izquierda.

Cuba se comprometió en marzo a liberar presos tras un acuerdo con el Vaticano, mientras que la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, lleva a cabo un proceso de excarcelaciones.

La secretaría de la OEA hizo un «llamado urgente a la liberación incondicional de todas las personas detenidas por razones políticas» en las tres naciones, según una declaración emitida en Panamá en el marco de la Asamblea General del organismo.

La OEA señaló que la detención «continuada de personas por motivos políticos es incompatible con los principios y compromisos del sistema interamericano».

También subrayó la «necesidad de restaurar la democracia» en los tres países y para ello ofreció acompañar la «celebración de elecciones».

En medio de fuertes presiones de Estados Unidos, el gobierno cubano anunció el 12 de marzo la excarcelación de 51 prisioneros como muestra de «buena voluntad» hacia el Vaticano, y en abril anunció igualmente el indulto de unas 2.000 personas.

En tanto, Rodríguez inició un proceso de excarcelaciones en Venezuela poco después de asumir el poder en enero tras la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense.

La mandataria promulgó en febrero una ley de amnistía. La oenegé Foro Penal contabiliza cerca de 400 opositores detenidos aún en Venezuela.

En tanto, un grupo de expertos de la ONU asegura que en Nicaragua hay más de un centenar de personas «desaparecidas forzadamente». De ese grupo formaba parte el líder indígena Brooklyn Rivera, de 73 años, quien murió el pasado 30 de mayo al deteriorarse su salud luego de casi tres años de detención.

ec/axm/cr