La OECS pedirá a la UE que mantenga el Programa de Ciudadanía por Inversión

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San Juan, 11 jul (EFE).- Los jefes de Gobierno de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS, en inglés) han acordado realizar una «misión de alto nivel» ante la Unión Europea (UE), tras la posibilidad de que ponga fin al Programa de Ciudadanía por Inversión (CBI, en inglés) en la región.

Así lo han informado varios medios caribeños, luego de que el viernes se reunieran en Roseau, Dominica, los primeros ministros de Dominica, Roosevelt Skerrit; de Santa Lucía, Philip J Pierre; de Antigua y Barbuda, Gaston Browne; de Granada, Dickon Mitchell; de San Cristóbal y Nevis, Terrance Drew, y de San Vicente y las Granadinas, Godwin Friday.

En una declaración de tres páginas, los líderes de estos territorios caribeños anunciaron que emprenderán la misión «en la primera oportunidad apropiada» para entablar conversaciones directamente con algunos líderes de la UE, entre ellos, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Los líderes caribeños explicaron que la misión buscará «profundizar el entendimiento a ciertas vulnerabilidades únicas y las realidades de desarrollo de los pequeños estados insulares en desarrollo y explorar soluciones prácticas identificadas por la UE».

Bajo el programa CBI, a los inversionistas extranjeros se les concede la ciudadanía de la isla a cambio de realizar una inversión sustancial en el desarrollo socioeconómico del país.

Los gobernantes subrayaron que los programas CBI se han convertido en «un pilar importante» de la resiliencia económica y del financiamiento del desarrollo para los pequeños Estados insulares.

«Los ingresos generados a través de estos programas han respaldado inversiones críticas en resiliencia climática, recuperación ante desastres, infraestructura, vivienda, atención médica, educación y estabilidad fiscal», resaltaron.

«Estos programas han permitido a nuestros países responder a impactos externos extraordinarios mientras reducen la dependencia de préstamos insostenibles y preservan la estabilidad macroeconómica», agregaron.

En ese contexto, dijeron que reconocen que los futuros ajustes a los acuerdos existentes deben incluir las realidades económicas y las vulnerabilidades de desarrollo de los pequeños Estados insulares en desarrollo.

«Cualquier transición que afecte a una fuente significativa de financiamiento para el desarrollo nacional debe estar acompañada de un marco integral que salvaguarde la estabilidad económica, proteja los avances en materia de desarrollo ya logrados y apoye la creación de fuentes alternativas sostenibles de financiamiento».

Los líderes revisaron la reciente comunicación de la Comisión Europea y «compartieron opiniones sobre las posibles implicaciones para la resiliencia económica, el desarrollo sostenible y la prosperidad a largo plazo de sus respectivos países, así como sobre la respuesta colectiva adecuada de los Estados participantes».

Igualmente, reconocieron la importancia de mantener «los más altos estándares de seguridad, transparencia, integridad y buena gobernanza» en la operación de los programas CBI.

A su vez, mencionaron que en los pasados años, han emprendido reformas importantes, entre ellas, la creación de la Autoridad Reguladora de Ciudadanía por Inversión del Caribe Oriental, que de acuerdo con estos, representa un importante avance en la gobernanza y supervisión regional.

«A través de esta institución, los Estados participantes han demostrado su compromiso colectivo con una regulación armonizada, un cumplimiento mejorado y una mejora continua, de acuerdo con las mejores prácticas internacionales en evolución», aseguraron. EFE

jm/ad