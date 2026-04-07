La OEI cumple 25 años en Paraguay con 60 proyectos educativos en agenda

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Asunción, 7 abr (EFE).- La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) cumplió 25 años de labores en Paraguay con unos 60 proyectos pedagógicos en agenda, una muestra del alto volumen de investigación de la institución en el país suramericano, dijo este martes su secretario general, Mariano Jabonero.

«Es una trayectoria larga, son 25 años que empezaron de forma muy humilde, muy honesta, en un despachito», señaló el directivo durante una conversación con EFE en la sede de la OEI en Asunción, la capital paraguaya.

Jabonero, que ejerce el cargo desde 2018 y fue reelegido en 2022 para un período que concluye este año, añadió que la OEI gestiona en Paraguay unos 60 proyectos educativos con el auspicio de grandes inversores como la Unión Europea o el Gobierno, entre otros.

«Esto demuestra que somos la entidad que tiene el mayor volumen de investigación en Paraguay (…), además con una diversidad derivada de los patrocinadores», indicó, al tiempo que afirmó que la OEI es una «institución de referencia» para las oficinas gubernamentales del país con empleados de 21 países y 60 % de mujeres en la plantilla.

Entre los proyectos más destacados en agenda, mencionó uno para elevar la calidad de la educación en Paraguay y otro referente a la creación de un órgano de formación técnica y profesional, algo que calificó como «muy importante».

«Porque facilita -agregó- la capacidad de que los jóvenes tengan empleabilidad, gracias a saber un oficio los jóvenes se pueden emplear y tener un salario».

Por otro lado, destacó el «singular» fenómeno del bilingüismo en Paraguay, donde según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el 68 % de la población mayor de 5 años también usa el idioma indígena guaraní para comunicarse de forma regular.

«Paraguay es un país bilingüe, que tiene como lenguas oficiales el español y el guaraní. La convivencia de las dos lenguas es muy armónica y no genera quiebres sociales. Las lenguas generan a veces conflictos, lo sabemos, hay países en el mundo en que por motivos lingüísticos hay enfrentamientos y exclusiones, hay incluso hasta desigualdad, y aquí no», aseguró. EFE

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