La OEP premia a inventos antimalaria, tecnología para trasplantes y reciclado de baterías

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Berlín, 2 jul (EFE).- La Oficina Europea de Patentes (OEP) premió este jueves en la ceremonia de los Premios Inventor Europeo 2026 a los creadores de una vacuna contra la malaria, un transportador de oxígeno para órganos destinados a trasplantes, una técnica de reciclado de baterías y un proyecto para producir bebidas de avena.

En una ceremonia celebrada en Berlín, los premiados recibieron galardones en cuatro categorías (investigación, pymes, industria y países de fuera de la OEP), dos de los cuales fueron para inventos con repercusiones directas en el ámbito sanitario.

Así, el doctor irlandés-británico Adrian Hill recibió el premio en la categoría de investigación por su vacuna contra la malaria, una enfermedad que mata 600.000 personas al año, destacó la OEP.

La vacuna de Hill, que contiene nanopartículas que imitan la forma y tamaño del parásito de la malaria, logra una respuesta inmune que protege entre el 75 % y el 80 %, y además se puede conservar durante dos años en refrigerador e incluso a 37 grados se mantiene estable 30 días.

Actualmente cuesta entre 2 y 3 dólares (entre 1,75 euros y 2,62 euros) la dosis, dijo Hill al recibir el premio, antes de manifestar que tiene «esperanzas» en que la humanidad pueda erradicar la enfermedad que causa el Plasmodium, transmitido por la picaduras de mosquitos.

Naturaleza como fuente inspiradora

En la categoría de pymes, el biólogo marino francés Franck Zal ha «desbloqueado el potencial terapéutico de gusanos marinos», según la OEP, por sintetizar un derivado de la hemoglobina de esas criaturas que sirve para proteger los órganos y tejidos durante su conservación y preparación para el trasplante.

Zal cría gusanos marinos en su granja acuícola en la isla francesa de Noirmoutier, a orillas del océano Atlántico, para extraer de sus vasos sanguíneos la molécula M101.

Ésta, a diferencia de la hemoglobina humana, circula libremente y puede transportar grandes cantidades de oxígeno sin provocar vasoconstricción y limitando el estrés oxidativo, algo de lo que pueden beneficiarse los órganos que esperan ser trasplantados.

«Mi única motivación es salvar gente y traer esta tecnología a los pacientes», afirmó Zal al recoger el premio por su invención, resultado de 25 años de investigación.

«Todos venimos del océano, para mí la naturaleza es una fuente de innovación», agregó en alusión a los gusanos marinos que él usa.

El jurado de la OEP optó por esta invención de Zal por encima de la creación de los chilenos Aníbal Montalva y Miguel Ángel Fernández, creadores de Filtrovivo, una tecnología capaz de filtrar partículas contaminantes y olores a través del uso de jardines verticales.

Baterías recicladas y bebidas de avena

En la categoría de países no-OEP, los chinos Yu Haijun y Xi Yinghao fueron premiados por su sistema de reciclado de baterías que convierte sus componentes usados en nuevos materiales para crear nuevos acumuladores.

La firma china Brunp Recycling Technology, que usa la tecnología Yu Haijun y Xi Yinhago, consigue recuperar el 99,6 % del níquel, cobalto y manganeso además del 96,5 % del litio, algo por lo que su técnica, según la OEP, puede contribuir a «reducir las necesidades mineras» para la producción de nuevas baterías.

«El reciclado de baterías puede ayudar a proteger el medioambiente y también para conservar recursos estratégicos», destacó Xi al agradecer el premio.

Él y Yu Haijun también recibieron el Premio del Público del evento, atribuido a través de la votación de quienes siguieron por internet la entrega de los galardones.

En la categoría de industria, la OEP premió los avances en materia de tratamiento de preparados de avena de la científica griega Angeliki Triantafyllou, quien a partir de una colaboración con la Asociación de Granjeros Suecos, desarrolló un proceso enzimático para optimizar la producción de bebidas creadas a base avena.

Esta invención ha mejorado «la experiencia del consumidor» y ha hecho que la bebida «resultara atractiva para un público más amplio», según la OEP.

Al recibir el premio, Triantafyllou confesó que no tenía «ni idea» de que su invención acabara siendo un éxito industrial porque, al principio, su investigación no era más que «un muy pequeño «proyecto universitario». EFE

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