La oferta petrolera de la OPEP+ aumentó en un 1,48 % (630.000 bd) en septiembre

1 minuto

Viena, 13 oct (EFE).- La oferta de petróleo de la alianza OPEP+ subió en septiembre hasta 43,046 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, unos 630.000 bd o 1,48 % más que el bombeo de agosto, un subida que está aproximadamente en línea con el incremento pactado por el grupo.

Las cifras, publicadas este lunes por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en su informe mensual, se basan en «fuentes secundarias», es decir, estimaciones de institutos independientes, que revelan que Arabia Saudí y Rusia lideraron los incrementos con subidas de 248.000 y 148.000 bd, que llevaron su bombeo nacional hasta 9,961 y 9,321 mbd, respectivamente. EFE

wr/jk/lab