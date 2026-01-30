La Oficina de D.Humanos de la ONU rechaza las elecciones impuestas por la Junta Birmana

1 minuto

Ginebra, 30 ene (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó su rechazo a las elecciones impuestas por la Junta Militar birmana, señalando que «sólo sirvieron para agravar la violencia y la polarización social», poco después de que el partido oficialista ligado al ejército proclamara su victoria en los comicios.

Las elecciones, celebradas en tres fases entre diciembre y enero sin presencia de partidos de la oposición prodemocrática, «no respetaron los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos del país», agregó el alto comisionado en un comunicado.

Türk añadió que Birmania (Myanmar) «ha perdido medio decenio de paz y desarrollo» después de que la Junta diera el golpe militar el 1 de febrero de 2021, y señaló que «la profunda y generalizada desesperación infligida al pueblo birmano no ha hecho sino profundizarse con las recientes elecciones». EFE

abc/rml