La OIEA confirma que reactores de central nuclear iraní atacada están intactos

2 minutos

Washington, 18 mar (EFE).- El director general del OIEA, Rafael Grossi, confirmó este miércoles que los reactores de la central nuclear de Bushehr, en el sur de Irán, no han resultado dañados tras resultar alcanzadas las instalaciones de la planta por unproyectil.

En una comparecencia ante medios en Washington, Grossi confirmó que información brindada por Irán y Rusia «indica un impacto, no en la central nuclear, sino en sus instalaciones» y que las unidades de fisión nuclear no están afectadas.

«La central no se ha visto afectada, ninguno de los reactores se ha visto afectado y no hay víctimas ni ningún otro incidente reseñable», añadió Grossi, que indicó, con base en los datos recibidos y analizados, que el proyectil pudo impactar en un pequeño edificio del complejo de Bushehr «que alberga un laboratorio y otras instalaciones».

«Como ya he hecho en repetidas ocasiones, insisto en que cualquier ataque a cualquier instalación nuclear debe evitarse siempre. Es sumamente importante», subrayó el diplomáticoargentino.

El ataque sobre Bushehr se ha producido en el marco de la intensificación de hostilidades entre Irán e Israel, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, expresidente del Parlamento iraní y asesor del líder supremo, a quien las autoridades iraníes consideran un «mártir».

La central de Bushehr, la única planta nuclear operativa de Irán y construida con ayuda rusa, es considerada especialmente sensible por la presencia de material nuclear y las potenciales consecuencias contaminantes de un ataque directo. EFE

asb/jmr/lss