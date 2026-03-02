La OIEA no ve indicios de ataques relevantes a plantas nucleares, pese al anuncio de Irán
Viena, 2 mar (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, insistió este lunes en que no dispone de indicios de ataques de importancia de Israel y EEUU a instalaciones nucleares en Irán, contradiciendo así al Gobierno iraní, que ha denunciado el bombardeo de un centro de enriquecimiento de uranio.
«No hemos visto ataques militares importantes contra las instalaciones nucleares. Estuvimos viendo diferentes imágenes satelitales. Podría haber algo allí pero nada significativo o comparable de ninguna manera con lo que vimos la última vez (en junio)», aseguró Grossi en rueda de prensa en Viena.EFE
(foto)