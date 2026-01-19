La OIM asiste a 221 migrantes rescatados de un centro subterráneo ilegal en Libia

2 minutos

Túnez, 19 ene (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desplegó equipos de emergencia en Kufra, en el sureste de Libia, para asistir a 221 migrantes que fueron rescatados tras permanecer retenidos «un largo período de tiempo» en manos de una banda de traficantes de personas, informó este lunes la agencia de la ONU.

Los migrantes fueron liberados después del hallazgo de una fosa común con 21 cadáveres en Ajdabiya (noreste), durante un operativo que dio lugar a una investigación que condujo al descubrimiento del «centro de detención ilegal a unos tres metros bajo tierra» en Kufra, según la Institución Nacional de Derechos Humanos en Libia (NIHRL, por sus siglas en inglés).

La NIHRL explicó que datos iniciales indican que los migrantes liberados -entre ellos, hombres, mujeres y niños, de nacionalidad somalí y eritrea en su mayoría- permanecieron retenidos «hasta dos años», en «condiciones de hacinamiento e insalubridad, con acceso limitado a alimentos, agua y atención médica».

La jefa de misión de la OIM en Libia, Nicoletta Giordano, señaló que «estos casos impactantes resaltan los graves riesgos que enfrentan los migrantes que son víctimas de redes criminales que operan a lo largo de las rutas migratorias».

Giordano destacó que «los horribles abusos descubiertos tanto en Ajdabiya como en Kufra subrayan la necesidad urgente de fortalecer los mecanismos de protección, combatir la trata y el contrabando, y apoyar los procesos de rendición de cuentas para los perpetradores».

Según los primeros datos de las investigaciones, las víctimas «habían sido recluidas en cautiverio y sometidas a torturas para coaccionar los pagos de rescate de sus familias».

La OIM explicó que sus equipos desplegados en Kufra están prestando atención médica con exámenes, análisis clínicos y derivaciones de casos urgentes a hospitales, y distribuyendo ropa de abrigo y alimentos a las personas liberadas.

La agencia de la ONU reconoció los «esfuerzos» de las autoridades libias «por rescatar a los supervivientes, identificar a las víctimas e iniciar investigaciones coordinadas».

Desde el derrocamiento de Muamar Gadafi en 2011, el país magrebí se ha convertido en un territorio de tránsito masivo de migrantes hacia Europa, que provienen principalmente de los países del África subsahariana.

En 2024 y 2025, Libia fue el principal punto de partida de la ruta migratoria del Mediterráneo central hacia las costas europeas. EFE

sb/lfp&rcf