La OIM reabre su oficina en Jartum tras 2 años, la primera agencia de la ONU en la ciudad

El Cairo, 8 sep (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) reabrió este lunes su oficina en Jartum, con lo que se convierte en la primera agencia de la ONU en restablecer su presencia desde el inicio de la guerra en Sudán, en abril de 2023.

La OIM celebró en su cuenta oficial de X su regreso tras más de dos años, un compromiso «con el apoyo constante a Sudán».

Por otro lado, el gobernador del Estado de Jartum, Ahmed Osman Hamza, saludó a la OIM y a quienes trabajan para restaurar la oficina en Jartum, según informó la agencia oficial de noticias sudanesa, SUNA.

El responsable instó a la organización a centrarse en el apoyo a los desplazados, especialmente a aquellos por la guerra, y añadió que la presencia de organizaciones en la capital sudanesa «refuta la idea de que Jartum sea insegura o inhabitable».

«La apertura de la oficina demuestra que la situación es estable. Esperamos que la apertura esté acompañada de una mayor coordinación con los gobiernos federal y estatal, así como con otras organizaciones pertinentes», indicó el gobernador, y agregó que apoyan la «presencia extranjera regulada».

Varias organizaciones humanitarias han ido denunciando a lo largo de los más de dos años de guerra las restricciones del Ejército sudanés a las ONG, incluido el retraso en la renovación de visados.

La ciudad de Jartum, recuperada por el Ejército a finales del pasado marzo de las manos del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), está intentando recuperar la normalidad y en pocos meses se prevé que el nuevo gobierno se mude a la capital, después de haber sido obligado desde el inicio de la guerra a instalarse en Port Sudán, en el este del país.

La guerra en Sudán estalló por los desacuerdos entre el Ejército y las FAR en la integración de los paramilitares en las fuerzas regulares, y desde entonces el conflicto ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a unos 13 millones de sudaneses a abandonar sus hogares, lo que ha creado la peor crisis humanitaria del planeta. EFE

