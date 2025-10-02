La OIM y el papa León XIV unen sus voces para pedir rutas seguras para la migración

Ginebra, 2 oct (EFE).- La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, fue recibida este jueves en el Vaticano por el papa León XIV, en un encuentro en el que ambas partes trataron el drama de los migrantes en el Mediterráneo.

Pope y el papa subrayaron la necesidad de cooperación internacional para atender la realidad de la migración «poniendo a las personas, no a las políticas, en el centro», señaló la agencia de Naciones Unidas en un comunicado.

«Los traficantes están ganando mientras la gente sufre, y demasiadas personas se ven forzadas a subirse a barcos inseguros, arriesgando sus vidas por la falta de alternativas», afirmó la directora general, quien comparte con el papa la nacionalidad estadounidense.

Durante la reunión, ambos coincidieron en señalar que la migración, gestionada de forma segura y responsable, es una oportunidad para generar renovación, crecimiento y solidaridad, y no como una carga.

La audiencia con el sumo pontífice fue el broche final a un viaje de dos días a Italia donde Pope también visitó la isla de Lampedusa, frecuente destino de migrantes rescatados, y se reunió con autoridades locales.

El antecesor de León XIV en el Papado, Francisco, es recordado por su defensa de la dignidad de los migrantes, algo que fue destacado por la OIM tras su muerte.

«Su primer viaje fuera de Roma en 2013 lo llevó a Lampedusa, donde homenajeó a las personas migrantes que perdían la vida cruzando el Mediterráneo, y allí denunció lo que denominó la ‘globalización de la indiferencia’, instando al mundo a no apartar la mirada del sufrimiento humano», recordó entonces la OIM. EFE

