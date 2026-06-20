La ola «oranje» se lleva por delante a Suecia el día que el Mundial llega a 1.000 partidos

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En Houston, Países Bajos encontró la solución: goleada 5-1 a Suecia y camino despejado a los cruces, donde Alemania espera volver por primera vez desde 2014 en una jornada del sábado donde el Mundial llegará al partido 1.000 de su historia.

Tras el empate en el debut frente a Japón, el equipo de Ronald Koeman, apoyado masivamente por la afición «Oranje» en el estadio de Houston, incluidos los reyes Guillermo Alejandro y Máxima, estaba obligado a reaccionar para no complicarse la vida en el Mundial y lo hizo a costa de una Suecia que a su vez había goleado (5-1) a Túnez en su primer partido.

Este resultado no clasifica a los centroeuropeos para los 16avos, pero los acerca mucho: toman el mando del Grupo F, con 4 puntos, seguidos por Suecia con 3, a la espera del resultado entre Japón (1) y Túnez (0).

Ese partido, que se disputará en Monterrey (04H00 GMT del domingo) será el número 1.000 de la Copa del Mundo.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento del Mundial en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estados Unidos en 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.

«Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1000 será realmente especial», aseguró en la previa el capitán tunecino, Ellyes Skhiri, citado en el comunicado de la instancia.

Más allá del simbolismo, lo que cuentan en una competición son los puntos y las victorias.

– Doce años de espera –

Alemania, cuatro veces campeona del Mundo, volverá a unos cruces mundialistas si vence el sábado a la irreverente Costa de Marfil, liderada por la joven joya Yan Diomandé, que bien conocen en la Bundesliga por haber jugado la última temporada en el RB Leipzig.

La última vez que la Mannschaft disputó una eliminatoria fue en 2014, año de su último título. Luego vivió dos humillantes eliminaciones en la primera fase, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022.

Tras la exhibición en el estreno (goleada 7-1 ante Curazao) el capitán germano Joshua Kimmich instó a sus compañeros a mantener los pies en el suelo y alertó del peligro de Costa de Marfil, un equipo con «jugadores espectaculares en ataque».

Este Grupo E se completará con el Ecuador-Curazao, en el que los sudamericanos están obligados a ganar y por la mayor diferencia de goles posible para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase, luego de haber perdido en el debut frente a los Elefantes marfileños.

No obstante, el DT de la Tri, el argentino Sebastián Beccacece, pidió a sus jugadores que sólo piensen en la victoria y no en la goleada: «No somos Alemania», resumió.

– Almirón, primera víctima de la ‘Ley Vini’ –

Tras el incidente ocurrido esta misma temporada en un Benfica-Real Madrid en la Champions, en la que el argentino del equipo portugués Gianluca Prestianni supuestamente lanzó un insulto racista a Vinicius, la FIFA anunció que a partir de este mundial, cualquier jugador que hablase a un rival tapándose la boca, sería expulsado.

Y el paraguayo Miguel Almirón fue el primer futbolista en ser castigado por la llamada «Ley Vinicius»: el ex del Newcastle se tapó la boca para hablar con un rival turco y acabó expulsado en un partido que se llevaron heroicamente los sudamericanos por 1-0, resultado que eliminó a la Turquía del madridista Arda Güler.

En el vestuario, Almirón «pidió disculpas a sus compañeros por el error» reveló tras el partido el DT Gustavo Alfaro, que tiró de humor para explicar su reacción.

«Le dije que se lo dijera en guaraní. Si le manda al carajo quién le va a entender», explicó el argentino.

Brasil, que obtuvo el viernes una victoria balsámica contra Haití (3-0) que le acerca además a los cruces, está pendiente de la evolución de Raphinha, el delantero del Barcelona que tuvo que retirarse con molestias musculares antes del final de la primera parte.

A falta confirmación oficial, es muy probable que Carlo Ancelotti no pueda contar con el punta azulgrana en el último partido contra Escocia, aunque para entonces sí debería ya estar disponible Neymar, recuperado a su vez de una lesión.

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