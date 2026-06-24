La ola de calor asfixia Europa y pone a prueba las redes eléctricas

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La ola de calor en Europa, con temperaturas récord que avanzan hacia el este, abrasa a casi 100 millones de personas y pone a prueba las redes eléctricas, con sobrecargas y decenas de miles de personas sin electricidad.

Al menos 94 millones de habitantes lidiarán con temperaturas superiores a 35 °C en algún momento de este miércoles, según cálculos de la AFP, la mayoría en Francia y España.

Varias regiones del Reino Unido pasaron a alerta roja por calor extremo hasta la noche del jueves.

Es la segunda vez que se activa esta alerta desde 2021, año de su creación.

«Me hidrato» para soportar la temperatura, dijo a la AFP una mujer de unos 50 años en la estación de London Bridge, que iba a una cita imposible de cancelar.

Más de 350 millones de europeos —casi dos tercios de la población sin contar Turquía— enfrentarán máximas sobre 30 °C, según previsiones meteorológicas y proyecciones demográficas.

Como medidas de respuesta, Ámsterdam ofrece piscinas gratuitas, Bruselas y París reducen horarios turísticos y Europa central se prepara para el avance del calor.

El fenómeno ya afecta la vida diaria como el aplazamiento de exámenes finales para los estudiantes de secundaria en Francia y la flexibilización de los uniformes escolares en Reino Unido.

– Temperaturas récord –

Con temperaturas históricas a raíz de una inmensa masa de aire caliente procedente de África situada sobre Europa occidental y comprimida por altas presiones en altura, Francia vive el cuarto día consecutivo de alerta roja por ola de calor, con 58 departamentos afectados.

Según el organismo público Météo-France, la jornada del martes fue «la más calurosa jamás registrada en Francia» desde 1947. Más del 90% de los franceses están expuestos a temperaturas extremas, con entre 39 y 41 °C aún previstos el miércoles en buena parte del país.

El fenómeno ha obligado a bajar el ritmo de funcionamiento de algunas centrales nucleares. En el oeste de Francia hubo que conectar de urgencia grupos electrógenos para residencias de ancianos medicalizadas, afectadas por una avería de transformador «vinculada al calor intenso».

Unos 68.000 hogares están sin electricidad por lo menos hasta «última hora del día», según la prefectura.

– Salud «en peligro» –

«La ola de calor que golpea Europa está provocando el cierre de escuelas y poniendo en peligro la salud de la población», advirtió el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en X.

«No podemos permitirnos esperar más», dijo. «Los datos son claros: las temperaturas en toda Europa están aumentando a un ritmo aproximadamente el doble del promedio mundial, lo que incrementa la probabilidad y la gravedad de los episodios de calor extremo en el futuro», dijo en X.

Las críticas llueven, sin embargo, sobre la falta de preparación de los poderes públicos, en particular para aislar los edificios escolares y hospitalarios.

La líder de la ultraderecha francesa, Marine Le Pen, prometió «un plan masivo de climatización» si gana las presidenciales de 2027.

El calor abrasador golpea numerosos edificios antigüos.

España cuestiona, además, la climatización de sus hospitales, sobre todo en el norte, donde están menos acostumbrados al calor intenso.

– Dilema por el aire acondicionado –

Como en cada ola de calor, los aparatos de aire acondicionado vuelan de las tiendas.

El lunes, el grupo francés Carrefour contabilizaba 30.000 unidades de aire acondicionado vendidas, «mil veces más que en un día normal», reveló su presidente, Alexandre Bompard, en BFMTV.

Las ventas en la plataforma Amazon prácticamente se han duplicado y Fnac Darty habla de un «crecimiento de dos dígitos».

En el Reino Unido, la red eléctrica está bajo tensión y su gestor NESO ha advertido a la industria ante posibles problemas por la noche.

Yana Markevitch, una ingeniera de 33 años, lanzó una petición para que los propietarios instalen aire acondicionado en las viviendas de alquiler.

Ella y su marido se asfixian en su apartamento londinense.

«Hoy enchufamos un aparato de aire acondicionado móvil que acabamos de comprar. Refrescó nuestro pequeño despacho, pero cuando está en marcha resulta casi imposible trabajar en la habitación. Es extremadamente ruidoso, muy pesado, poco práctico y solo refresca un espacio reducido», indicó.

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