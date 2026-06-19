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La ola de calor en Francia podría igualar a la de 2003, que marcó un récord de muertes

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París, 19 jun (EFE).- La actual ola de calor en Francia podría alcanzar una intensidad equivalente a la registrada en agosto de 2003, que marcó un récord de muertes, casi 15.000 personas, pero será «más precoz», advirtió este viernes la directora de Météo France, Sophie Voirin, en una conferencia de prensa.

«Las jornadas de principios de (la próxima) semana podrían situarse entre los días más calurosos jamás registrados», alertó Voirin.

La directora de Météo France señaló que varios departamentos podrían pasar el domingo al estado de máxima alerta por calor, el rojo, en un momento en el que más de la mitad de ellos está en alerta naranja, la segunda más grave. EFE

atc/cat/mam

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