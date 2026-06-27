La ola de calor remite en el Reino Unido tras un junio de temperaturas récord

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Londres, 27 jun (EFE).- La Oficina Meteorológica británica (Met Office) indicó este sábado que la ola de calor está en remisión en el Reino Unido y se esperan temperaturas más frescas hasta llegar a niveles habituales para esta época del año a principios de la semana próxima.

La Met rebajó la alerta roja -la más grave de tres niveles- que impuso en buena parte del país entre el miércoles y el viernes, si bien mantendrá hasta el domingo por la mañana la ámbar -el segundo grado de riesgo- para zonas del centro y el este de Inglaterra, donde se espera aún calor intenso.

Las temperaturas en Londres rondan este sábado los 30 grados, frente al récord de 37,3 grados alcanzados el viernes en la localidad de Santon Downham del condado de Suffolk, en el este inglés.

Se espera que desde el domingo las temperaturas bajen de esos 30 grados y se sitúen en torno a los 25 a partir del lunes.

«Para el domingo, el aire más fresco procedente del Atlántico se habrá extendido a casi todo el país; el extremo oriental seguirá registrando un tiempo muy cálido, aunque menos húmedo, antes de poder disfrutar de una noche mucho más fresca. Las temperaturas volverán a situarse cerca de los valores normales al comienzo de la próxima semana», declaró el meteorólogo jefe del Met Office, Dan Harris.

Harris indicó que, aunque en menor medida que en los últimos días, podrá haber todavía tormentas eléctricas con granizo en partes del territorio.

La próxima semana presenta «un panorama variable», con alternancia de nubes y claros y la llegada ocasional de frentes lluviosos desde el oeste. EFE

jm/av