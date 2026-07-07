La OLAF frena la distribución en Europa de 200.000 preservativos falsificados en China

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Bruselas, 7 jul (EFE).- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) ha detectado e interrumpido una ruta utilizada para el tráfico de más de 200.000 preservativos falsificados que procedían de China y se distribuían en Europa utilizando el nombre y logo de una conocida marca, según informó el organismo este martes.

La OLAF llevó a cabo un análisis de productos que se habían confiscado en España, Rumanía y Serbia tras recibir información por parte de las autoridades nacionales y determinó, junto a las autoridades aduaneras, que todos los profilácticos falsificados incautados procedían de una fuente común en China.

Trabajando con las autoridades del país asiático, la OLAF identificó al exportador responsable de los envíos, que había declarado los condones como juguetes para intentar evadir los controles aduaneros, ya que en Europa los preservativos están considerados dispositivos médicos y deben cumplir criterios de sanidad y seguridad específicos.

«La OLAF logró impedir la entrada de un importante volumen de preservativos que no cumplían los requisitos de calidad de la UE, tales como los controles de contaminación microbiana, la biocompatibilidad, las pruebas de fugas, los requisitos dimensionales, la vida útil y las pruebas de estabilidad», indicó la agencia de la Unión Europea en un comunicado.

El uso de estos profilácticos habría expuesto a los consumidores a riesgos para su salud, como la contracción de enfermedades de transmisión sexual, embarazos no planeados o la exposición a productos químicos y materiales inseguros, añadió.

El valor de mercado original de los productos habría superado los 200.000 euros, según la OLAF, que no ha precisado qué marca se utilizó en los productos falsificados. EFE

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