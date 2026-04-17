La OLAF incauta dos millones de cigarrillos electrónicos ilícitos en una operación pionera

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Bruselas, 17 abr (EFE).- La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) junto a las autoridades aduaneras de 30 países se incautaron de 1,9 millones de cigarrillos electrónicos en la primera operación internacional conjunta destinada a luchar contra el tráfico ilícito de este tipo de productos, cada vez más consumidos, según informó este viernes la agencia de la UE.

La operación VAPE, llevada a cabo entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado y centrada en el tráfico ilegal de cigarrillos electrónicos y tabaco calentado, permitió confiscar un total de 94 millones de unidades y 2.500 kilogramos de productos y dispositivos relacionados.

Esto incluye más de 1,9 millones de cigarrillos electrónicos, de los cuales 1,7 millones fueron incautados en Bélgica, así como 1.551 unidades de líquido para este tipo de dispositivos y 61.000 unidades de productos de tabaco calentado, según informó la OLAF en un comunicado.

«La operación tuvo lugar en un contexto de rápido aumento de la popularidad de los cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los jóvenes. Esta tendencia viene de la mano de un aumento del comercio ilícito, planteando serios riesgos para la salud pública, socavando la recaudación nacional, perjudicando al medio ambiente y enriqueciendo a las redes criminales», destacó.

La mayoría de los bienes incautados infringían la legislación nacional, incluyendo sabores prohibidos, niveles excesivos de nicotina o accesorios no autorizados, y en algunos casos incumplían además los estándares de seguridad, etiquetado o composición.

Para evitar ser detectados, los traficantes utilizaban todo tipo de prácticas, en particular, declarando los cargamentos como si se tratase de otros bienes, desde juguetes o ropa, hasta aceites esenciales, auriculares o toallas, lo que «ilustra la adaptabilidad y sofisticación de los métodos de contrabando», según la agencia europea.

«Los resultados de la Operación Aduanera Conjunta VAPE confirman que el tráfico ilícito de tabaco y cigarrillos electrónicos es una grave y creciente amenaza para la salud pública y la finanzas públicas. Los consumidores deberían estar alerta a qué fuman o inhalan, ya que los productos ilícitos pueden contener sustancias perjudiciales», dijo el director general de la OLAF, Petr Klement.

En la misma operación participaron las autoridades aduaneras de 23 Estados miembros de la UE, incluida España, así como las de China, Ucrania, Turquía, Australia, Egipto, Noruega y Filipinas. EFE

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