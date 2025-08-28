La OLP entrega armas en tres campos palestinos del sur del Líbano como parte del desarme

3 minutos

Beirut, 28 ago (EFE).- El Ejército libanés recibió este jueves ocho camiones con armamento perteneciente a las facciones de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en tres campamentos del sur del Líbano, como parte del proceso para desarmar los doce campos palestinos de su territorio.

«Como parte del proceso de entrega de armas desde los campos palestinos, el Ejército recibió una cantidad de armamento palestino en la región al sur del (río) Litani, de los campamentos de Rashidieh, Al Bass y Burj al Shamali, en Tiro», informó el Ejército libanés en un comunicado.

Los arsenales, que incluyen diversos tipos de armas, proyectiles y municiones, fueron recibidos por unidades militares especializadas en coordinación con las autoridades palestinas, según la institución castrense.

El Comité de Diálogo Libanés-Palestino precisó en otra nota que en total se depusieron ocho camiones de armamento considerado «pesado», seis de ellos en el campo de Rashidieh, y agregó que los cargamentos pertenecían a las facciones integrantes de la OLP.

Con ello, el órgano dio por «completado» el proceso de entrega en los campamentos de refugiados palestinos ubicados en la región más meridional del país, al confirmar que «las fases pendientes serán concluidas en los demás campos según el plan acordado».

«Este paso representa un hito fundamental, confirmando que el proceso de entrega de armas está siendo abordado con completa seriedad y que ya no puede ser revertido, puesto que es una elección estratégica entre el Estado libanés y el Estado palestino», destacó el comité.

La decisión de acabar con la presencia armada en los doce campamentos de refugiados palestinos del país, donde residen buena parte de los 200.000 miembros de esa comunidad en el Líbano, fue tomada el pasado mayo durante una visita a Beirut del presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Mahmud Abás.

El Gobierno libanés dio por comenzada la iniciativa hace una semana, cuando el Ejército recibió su primera tanda de armas en el campamento de Burj al Barajneh, a las fueras de Beirut.

Por el momento, solo se han entregado arsenales vinculados a la OLP, de Abás, mientras que otras facciones presentes en los campos como el movimiento islamista palestino Hamás todavía no se han sumado al programa o incluso se han desvinculado del mismo.

El proceso comenzó después de que este mes el Consejo de Ministros del Líbano adoptara sus primeras medidas de peso para desarmar también al grupo chií libanés Hizbulá, como parte de sus esfuerzos para que todo el armamento se concentre exclusivamente en manos de las fuerzas de seguridad estatales. EFE

