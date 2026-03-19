La OMC crea a petición de la UE un panel para resolver disputa con China sobre patentes

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Ginebra, 19 mar (EFE).- El órgano de solución de disputas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó este jueves la formación de un panel solicitado por la Unión Europea (UE) para resolver una disputa en torno a determinadas medidas chinas sobre la concesión de licencias de patentes.

La creación de este panel había sido bloqueada en primera instancia por China, en la anterior reunión del órgano de febrero, pero en esta ocasión la delegación asiática ya no tenía derecho al bloqueo, ya que la petición europea sólo podía frenarse si se oponían todos los miembros de la OMC, incluido el propio solicitante.

Según los Veintisiete, que llevaron este caso ante la OMC el 20 de enero de 2025, la legislación china da a los tribunales del país autoridad para decidir, aunque las empresas implicadas no estén de acuerdo, cuánto hay que pagar y en qué condiciones a la hora de usar ciertas patentes tecnológicas, e incluso a nivel global, no sólo en territorio chino.

La UE afirma que estas disposiciones son inconsistentes con las normativas comerciales internacionales, en particular con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (TRIPS).

China y la UE celebraron consultas bilaterales en abril de 2025 con el fin de resolver la disputa, pero no lograron un acuerdo, lo que llevó a la UE a presentar el pasado 13 de febrero su primera solicitud de formación del panel.

La delegación china argumenta que no hay un consenso internacional en la materia, y que incluso la UE ha estado trabajando en legislación interna para guiar las negociaciones de licencias. EFE

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