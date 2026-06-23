La OMC crea un panel para disputa entre India y China por importaciones de alta tecnología

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Ginebra, 23 jun (EFE).- El Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) acordó este martes la creación de un panel para dirimir la disputa entre China y la India por los aranceles indios a productos de tecnología importados y otras medidas que Pekín considera discriminatorias.

La primera solicitud de establecimiento del panel fue bloqueada en la anterior reunión del órgano, el mes pasado, por petición de la India, pero la segunda petición, cursada este martes, sólo podía ser denegada en caso de que todos los miembros de la OMC lo acordaran.

China considera que ciertos aranceles aplicados por la India a determinadas importaciones de productos de alta tecnología, así como algunos incentivos para productos del sector de la energía solar (condicionados al uso de bienes nacionales en lugar de importados) son incompatibles con las reglas de la OMC.

La delegación india ante la OMC lamentó la solicitud china «en un momento en que los recursos destinados a la solución de diferencias son limitados».

En febrero, la OMC creó otro panel para la resolución de otra disputa comercial entre las dos potencias asiáticas, en aquel caso para juzgar sobre aranceles y otras medidas indias en los sectores energético y de automoción.

Estos contenciosos pueden prolongarse durante años en la OMC y actualmente el proceso se complica aún más por la negativa de Estados Unidos a nombrar jueces para la última instancia en el proceso, el Órgano de Apelación, lo que en la práctica ha dejado numerosas disputas comerciales en el limbo desde 2019. EFE

abc/mra