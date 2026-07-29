La OMC da la razón a China en una disputa comercial con Turquía por los autos eléctricos

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La Organización Mundial del Comercio (OMC) falló en contra de Turquía y le dio la razón a China en una disputa relativa a aranceles sobre los autos eléctricos importados, informó este martes la institución en un comunicado.

En octubre de 2024 China presentó una queja contra Turquía por la imposición de aranceles aduaneros adicionales del 40% a los vehículos eléctricos chinos.

El Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC concluyó en su informe que los aranceles adicionales turcos «son incompatibles» con varios acuerdos comerciales que se remontan a 1994.

Ambas partes aún pueden apelar la decisión, pero el proceso de apelación está bloqueado de hecho desde finales de 2019 porque Estados Unidos ha impedido el nombramiento de jueces.

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